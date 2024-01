হায়দরাবাদ: কাজের চাপ, বাড়িতে টেনশন, বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া, এমন অনেক কারণ আছে যা আমাদের মেজাজ নষ্ট করতে পারে । শীত মরশুমে, আমরা সহজেই ঋতু অনুভূতিজনিত ব্যাধির শিকার হতে পারি ৷ যার কারণে আমাদের মেজাজ খারাপ হতে পারে । খারাপ মেজাজের কারণে, আমাদের উত্পাদনশীলতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে । অতএব আমাদের ভালো মেজাজ বাড়ানো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর জন্য আপনি অনেক ধরনের কাজ করতে পারেন ৷ যেমন ব্যায়াম, হাঁটা, আপনার যেকোনও শখের জন্য সময় বের করা ইত্যাদি ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে কিছু খাদ্য উপাদানও আপনাকে এতে সাহায্য করতে পারে । জেনে নিন, কোন খাবারগুলি আপনার মেজাজ ভালো করতে সাহায্য করতে পারে (What foods can help improve your mood)।