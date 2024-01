তবে গত কয়েকদিন ধরে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে তাতে মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে । সূর্যালোকের অভাবে এই ঋতুতে প্রায়ই শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দেয় । এমন পরিস্থিতিতে জেনে নিন, এমন কিছু শুকনো ফলের কথা যা শীতকালে আপনার শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাব হতে দেবে না (The body will not be deficient in vitamin D)।