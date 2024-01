হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকার জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং নিয়মিত ওয়ার্কআউটের পাশাপাশি ভালো ঘুমও খুব জরুরি। আজকাল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত পরিবর্তনশীল ৷ এর ফলে আমাদের খাদ্যাভাস এবং ঘুমের ধরনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত ঘুম নানাভাবে স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। এ কারণেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও মানুষকে পর্যাপ্ত ঘুমের পরামর্শ দেন। ভাল ঘুম আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে ৷ কিন্তু জীবনযাত্রার পরিবর্তন মানুষের ঘুমের ধরনেও পরিবর্তন এনেছে (Lifestyle changes have also brought about changes in people's sleep patterns)।