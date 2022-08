হায়দ্রাবাদ: অনেক যত্ন নিয়ে বাড়ানো নখ কয়েক দিনেই ভেঙে যাচ্ছে ? কী করলে কমবে এই সমস্যা ? এইসব সমস্যা শুধু আপনার নয় । এই সমস্যা সবার । তার জন্য বার বার পার্লারে ছুটছেন কি ? মাসে দু’বার করে ম্যানিকিয়োর করছেন ? কিন্তু ঠিক কী করলে কমবে এই সমস্যা (know how to take care of nails) ।

সবের আগে খেয়াল রাখুন পুষ্টির দিকে । শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটলে অনেক সময়েই নখ ভেঙে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয় । এরজন্য নজর দিতে হবে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে (Nails)।

কী ধরনের খাওয়াদাওয়া করলে কমতে পারে নখ ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা ? দেখে নিন ৷

1) খুব দামি কোনও প্রোটিন খাবার প্রয়োজন পড়ে না । প্রতিদিনের খাবারের মধ্যে থাকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ । তাই রোজ পরিমাণমতো প্রোটিন ভিটামিন জাতীয় খাবার খাওয়া একান্ত জরুরি ।

2) নখ ভালো রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম । তাই ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। দুধ বা দুধের তৈরি যেকোনও জিনিস খাওয়া নখের জন্য ভালো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ।

3) নখের জন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল তেল যুক্ত মাছ । তেল যুক্ত মাছে প্রোটিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । এইসমস্ত উপাদান খাওয়ার ফলে নখের জোর বাড়ে ।

4) ভিটামিন সি জাতীয় কিছু ফল খাওয়া খুব জরুরি । কমলালেবু ,আমলকি এবং কিউই খেয়ে দেখতে পারেন । এর ফলে নখ শক্ত থাকে । আপনার নখ হয়ে উঠবে সুন্দর ৷

5) এছাড়াও বাদাম, ডিম, বিমসের মতো কিছু জিনিস ও নখের জন্য খাওয়া ভীষণ জরুরি । এগুলি খেলে নখ ভাঙার পরিমাণ কমে যাবে । নখ সুন্দরও থাকবে ।