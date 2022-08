আখরোট (Walnut) শুধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়, আখরোট ত্বকের জন্যও ভীষণ উপকারী (Walnut is good for your skin)। এছাড়াও আখরোটের রয়েছে নানা গুণ ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক আখরোটে থেকে আমরা কি কি উপকারিতা পাই ।

আখরোট মূলত বাদাম জাতীয় ফল । আখরোটে আছে প্রচুর পরিমাণে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আখরোট থাকলে শরীর থাকে সুস্থ । ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখতেও আখরোটের জুড়ি মেলা ভার । তবে আখরোট যে শুধু শরীরের যত্ন নেয়, তা নয় (Walnut For Skin) ৷ শীতকালে ত্বকের যত্নেও সমানভাবে উপকারী আখরোট (Skin Tips)। চলুন দেখে নেওয়া যাক ।

1) ত্বকের অকাল বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণ করে: আখরোটে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি থাকে । আর এই ভিটামিন-বি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । মানসিক চাপ পড়লে ত্বকেও মারাত্মক প্রভাব পড়ে । ফলে ত্বকের যত্ন নিতে রোজ একটি করে আখরোট খান ৷ আখরোট ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে, একইসঙ্গে ত্বককে উজ্জ্বল এবং চকচকে করে।

2) ত্বককে আর্দ্র করতে সাহায্য করে: রোজ খাদ্যতালিকায় আখরোট রাখা জরুরি । কারণ, আখরোট ত্বককে ভিতর থেকে আর্দ্র করে । এছাড়াও আপনি আখরোটের ফেসপ্যাক ব্য়বহার করলে তা ত্বককে উজ্জ্বল রাখবে ৷

3) ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে: আখরোট থেঁতো করে তার সঙ্গে অলিভ অয়েল ও মধু মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে । এই মিশ্রণটি সপ্তাহে তিনবার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন ।

4) চোখের নিচে কালো দাগ নিরাময় করে: রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনার চোখের নীচে আখরোট তেল ব্যবহার করলে কালো দাগ মিলিয়ে যাবে ৷

5) আখরোট চুলকে মজবুত রাখতে সাহায্য করে: আখরোটের তেল চুলে মাখলে চুল মসৃণ ও কোমল হয় । সঙ্গে চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয় ৷