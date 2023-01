হায়দরাবাদ: আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এমন একটি প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন যা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় বিস্ময়কর কাজ করে । এর সাহায্যে নতুন ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে । ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা দল এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে (New way of pancreatic cancer Treatment) ৷

অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের কার্যকর চিকিৎসা কঠিন । এই ক্যানসারের স্টেম সেলগুলি খুব দ্রুত কেমোথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপির মতো চিকিৎসা সহ্য করতে এবং কাটিয়ে উঠতে পারে । অতএব এই রোগে আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র 10 শতাংশ পাঁচ বছর বেঁচে থাকে । এই প্রসঙ্গে, বিজ্ঞানীরা SMARCD3 নামক প্রোটিনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন । এটি SWI/SNF শ্রেণির অন্তর্গত । এগুলি বেশিরভাগ টিউমার দমনকারী হিসাবে কাজ করে । যাইহোক, SMARCD3 ক্যানসারে ব্যাপক ভাবে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার স্টেম সেলগুলিতে এগুলি বিশেষভাবে ভারী হতে দেখা গিয়েছে । তারা এই প্রোটিন পরিবর্তন করে এবং কেমোথেরাপির প্রভাব এড়াতে ব্যবহার করে । বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে । এই প্রোটিনটি সরানো হলে টিউমারের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায় ৷

বিজ্ঞানীরাএকটি 'জীবন্ত' ভাইরাস গঠন তৈরি করেছেন (Scientists have created a 'living' virus structure)

বিশ্বে প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে ভাইরাসের কাঠামো তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা । এটির একটি সম্পূর্ণ জিনোমও রয়েছে । যদিও অতীতে একই ধরনের পুনর্গঠন করা হয়েছে, তবে এই প্রথম কোনও জীবন্ত ভাইরাসের রাসায়নিক এবং 3D গঠন সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করা হয়েছে । এই গবেষণাটি করেছেন ব্রিটেনের অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটির দিমিত্রি নেরুখ । ক্রাইও-ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং কম্পিউটেশনাল মডেলিংয়ের মাধ্যমে ভাইরাসের আকার নিয়ে গবেষণা এটির জন্য দরকারী ছিল ৷

আরও পড়ুন: শরীরের উন্নতির পাশাপাশি সময় মেনে খেলে রোগও দূরে থাকে: গবেষণা

বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, এটি ভাইরাসের জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান সক্ষম করবে । এটি আরও ব্যাখ্যা করেছে, কীভাবে কিছু ধরণের ভাইরাস রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করে । বলা হয় যে এটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করবে ৷