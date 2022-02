বনগাঁ, 5 ফেব্রুয়ারি : গতকাল তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় পৌরসভা নির্বাচনে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ আর তারপর থেকেই জায়গায় জায়গায় দেখা দিয়েছে কর্মী অসন্তোষ ৷ বাদ গেল না বনগাঁ ও অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভাও ৷ দুই পৌরসভা এলাকার একাধিক ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবিতে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ (TMC Workers Protest Against Candidate list of Bangaon and Ashoknagar Municipality) ৷ অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার 13, 14, 20, 21 ও 22 নং ওয়ার্ডের প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ (TMC Workers Protest Against Ashoknagar Municipality Candidate list) ৷ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা ৷ অন্যদিকে, অশোকনগর রেলগেট, জিরাট রোড অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ একই দাবিতে বনগাঁ বাটার মোড়ে বিক্ষোভ অবরোধ করে তৃণমূলের একটি অংশ ৷

শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল 107টি পৌরসভার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে ৷ প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর থেকেই উত্তর 24 পরগনার একাধিক পৌরসভায় প্রার্থী বদলের দাবিতে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷ শুক্রবার বিকেলে অশোকনগর পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী সুমন পালের পরিবর্তে নোটন দাসকে টিকিট দেওয়ার দাবিতে জিরাট রোড অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ রাস্তার উপরে টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ ৷ বিক্ষোভকারীদের দাবি, সুমন পালের সঙ্গে মানুষের কোনও জনসংযোগ নেই ৷ ওয়ার্ডের কেউ তাঁকে চেনে না ৷ এমনকি তিনি বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের ৷ অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : TMC Candidate List : দলের প্রার্থী তালিকা দেখে মর্মাহত, নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক পদ ছাড়ার ঘোষণা অখিলের

22নং ওয়ার্ডের প্রসেনজিৎ সাহার প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি জোরালো হয়েছে ৷ অশোকননগর রেলগেটের কাছে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ ৷ বেশ কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন পরিষেবা থমকে যায় ৷ প্রায় একঘণ্টা চলে এই অবরোধ ৷ 22নং ওয়ার্ডের প্রার্থী প্রসেনজিৎ সাহার সঙ্গে কর্মীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই বলে অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁকে কেউ চেনে না বলে দাবি করেছেন ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীরা ৷ পাশাপাশি 14নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী তাপস ভট্টাচার্যের বদল চেয়ে অশোকনগরে নৈহাটি রোডে উপর বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ৷

আরও পড়ুন : TMC Candidate List : নাম নেই প্রার্থী তালিকায়, কেঁদে ভাসালেন ক্ষীরপাইয়ের তৃণমূল নেতা

অন্যদিকে, বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যকে প্রার্থী চেয়ে বনগাঁর বাটার মোড়ে অবরোধ করেন শতাধিক তৃণমূল কর্মী (TMC Workers Protest Against Bangaon Municipality Candidate list) ৷ সেখানে বেশ কিছু সময় অবরোধ করার পর বনগাঁ শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ মিছিল করে রামনগর রোডের মুখে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় ৷ কর্মীদের বক্তব্য, বনগাঁ পৌরসভায় যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন ৷ অনেকে আছেন যাঁদের 5 বছর সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই ৷ তাঁদের দাবি, বনগাঁয় একই পরিবারের দু‘জনকেও প্রার্থী করা হয়েছে ৷ কিন্তু, সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন শঙ্কর আঢ্য ৷

আরও পড়ুন : TMC Candidate List : প্রার্থী পছন্দ নয়, নদিয়ার একাধিক জায়গায় রাতভর বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

তৃণমূল শঙ্কর আঢ্যকে প্রার্থী না করায় যেমন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিজেপির থেকে টাকা খেয়ে বনগাঁর প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷ বনগাঁ পৌরসভায় একাধিক প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা ৷

প্রসঙ্গ, পৌরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর তৃণমূলের অন্দরে যেভাবে কর্মীদের ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তাতে তৃণমূলের অস্বস্তি অনেকটাই বেড়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের ৷ প্রার্থী বদল না হলে এর প্রভাব হয়তো ইভিএমে দেখা যেতে পারে ৷