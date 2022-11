গাইঘাটা, 26 নভেম্বর: বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের (Shantanu Thakur) ডাকে বিজেপি'র ব্যানারে সিএএ বিষয়ে শনিবার উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরে জনসভা করছে বিজেপি । সভার প্রধান বক্তা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকার কথা আর এক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের (Thakurnagar BJP Meeting on CAA) ৷

তবে এই সভা নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছে বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতি রামপদ দাস এবং জেলা সভাপতি ঘনিষ্ঠ বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বক্তব্যে । রামপদ দাস জানিয়েছেন, ঠাকুরনগরে সিএএ বিষয়ে যে সভা হচ্ছে সেই সভা হচ্ছে মতুয়া ব্যানারে । দলের পক্ষ থেকে কোনও সভা হচ্ছে বলে তাঁর জানা নেই । আর এই সভায় তিনি ডাকও পাননি (party MLA and Leaders not invited in BJP meeting) ।

ঠাকুরনগরে বিজেপির সিএএ সভায় ডাক পেলেন না জেলা সভাপতি ও দলীয় বিধায়ক

তবে এই সভার মঞ্চের ব্যানারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, নিশীথ প্রামাণিক ও শান্তনু ঠাকুরের পাশাপাশি ছবি রয়েছে গাইঘাটা বিধানসভার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের ৷ তবে ছবি নেই বিজেপির জেলা সভাপতির । জেলা সভাপতি সুরে সুর মিলিয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার জানিয়েছেন, ঠাকুরনগরে সভা হচ্ছে মতুয়াদের । সেখানে তাঁর ডাক পাওয়া, না-পাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই । যদিও শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, সিএএ বিজেপির কাছে জ্বলন্ত ইস্যু । সভা মঞ্চ দেখেই বোঝা যাবে কাদের সভা । তবে জেলা সভাপতি ও বিধায়ক স্বপন মজুমদারের ডাক না-পাওয়া প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (Thakurnagar BJP CAA Meeting Controversy) ।