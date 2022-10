বারাসত, 16 অক্টোবর: নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক তথা অপসারিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের সঙ্গে শাসক শিবিরের যোগ ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে আসছে! তাতে এবার যুক্ত হল বারাসত পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়ের নামও । সম্প্রতি মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের সঙ্গে তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতার বেশকিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় (Tapas Mondal is close aide of Manik Bhattacharya)। সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে, সুনীলের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইডি'র তদন্তে আতস কাঁচের নীচে থাকা তাপস মণ্ডল । ছবিগুলো অবশ্য তিন বছর আগেকার। জানা গিয়েছে, ছবিগুলি কামাক্ষ্যা বালক আশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের ।

তাপস-সুনীলের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে । এই ইস্যুতে শাসক শিবিরকে আক্রমণ করতেও ছাড়ছে না বিরোধীরা । যদিও, না জেনেই আশ্রমের আমন্ত্রণে পৌরপ্রধান হিসেবে তিনি সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বলে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সামনে সাফাই দিয়েছেন তৃণমূল নেতা সুনীল মুখোপাধ্যায় ।

উল্লেখ্য,শনিবারই মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের বারাসতের বাড়িতে দীর্ঘ প্রায় 11 ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র আধিকারিকরা । ইডি হানা দেওয়ার সময় অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না তাপস মণ্ডল ৷ তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে । তাঁর অবর্তমানে ইডির অধিকারিকরা পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন বলে জানা গিয়েছে । দীর্ঘ জেরায় তাপস মণ্ডলের পরিবারের কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার না করা হলেও বাড়ি থেকে দুটি মোবাইল এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডির আধিকারিকরা ।

তারপর থেকেই বাদু এলাকার বাসিন্দাদের যাবতীয় কৌতূহল এই তাপস মণ্ডলকে ঘিরেই । আর হবে নাই বা কেন ! যে মানুষটিকে এতদিন ভালো মানুষ হিসেবে ভেবে এসেছেন এলাকার লোকজন । সেই মানুষটির বাড়িতে ইডি (ED) তল্লাশি চালানোয় হতভম্ব সকলে । তাও আবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মতো কাণ্ডে! আর তাতেই সামনে আসতে শুরু করেছে তাপস মণ্ডলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড । প্রভাব খাটিয়ে টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা থেকে শুরু করে ক্ষমতার জোরে একের পর এক ডিএলএড কলেজ স্থাপন । যেগুলি উত্তর 24 পরগনা,মুর্শিদাবাদ,মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ।

মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের সঙ্গে শাসকদলের যোগ!

নিন্দুকেরা বলছেন, এগুলো সবই সম্ভব হয়েছে অল বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং অ্যাচিভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে থেকে । এই পদে থেকেই মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল তাঁর নিজের যাবতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন । যা শুনে চমকে গিয়েছেন তাপসের পাড়া প্রতিবেশীরাও । তারই মধ্যে এবার প্রকাশ্যে এল পৌরসভার প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাপস মণ্ডলের ছবি । যা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলার সদর শহর বারাসতে ।

এদিকে, সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাপস মণ্ডলের ছবি সামনে আসতেই রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি । এই ইস্যুতে আক্রমণের সুরও চড়াতে শুরু করেছে তাঁরা । বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । এরকম বহু তাপস মণ্ডল পাড়ায় পাড়ায় রয়েছে । যাদের পিছনে হাত রয়েছে শাসকদলের নেতাদের । ইডি কিংবা সিবিআইয়ের উচিত এই ধরণের দুর্নীতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া (ED raids at home of close aide of Manik Bhattacharya)।

তবে এই ছবির সত‍্যতা স্বীকার করলেও তিনি তাপস মণ্ডল বলে কোনও লোককে চেনেন না বলে দাবি করেছেন বারাসত পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সুনীল মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেন,"আমন্ত্রণ পেয়েই কামাখ্যা বালক আশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম । সেখানে কে আছে, না আছে সেটা আমার জানার কথা নয় । কারণ,আমন্ত্রিত করা না করা সেটা সম্পূর্ণ আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিষয় । এটা নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে । আমি দুর্নীতির সঙ্গে কোনও দিন আপস করিনি । আগামীতেও করব না"।