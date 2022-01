দেগঙ্গা, 8 জানুয়ারি : করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক । তারপরও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করলেন চার ঘণ্টারও বেশি সময় ৷ ঘটনাটি সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় (COVID Infected Doctor is on duty in Deganga Hospital) । অভিযোগ, বিএমওএইচের নির্দেশে এই অবস্থাতেও কাজ করছেন তিনি ৷ তা নিয়েই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর পরিজনদের মধ্যে ৷ আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ৷

অভিযোগ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি জানা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি । উল্টে তাঁরই নির্দেশে করোনা আক্রান্ত ওই চিকিৎসক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ উঠেছে । গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত এবং হতবাক দেগঙ্গাবাসী । আতঙ্কিত বাসিন্দারা ক্ষোভও উগড়ে দেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপর । ক্ষোভের জেরে শেষে সংক্রমিত ওই চিকিৎসককে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে হোম আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে । যদিও বিষয়টি নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কিংবা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কোনও আধিকারিকই মুখ খুলতে চাননি ।

সম্প্রতি দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালের এক চিকিৎসকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে । সংক্রামিত চিকিৎসকের দাবি, করোনা পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ধীমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন তিনি ৷ সবকিছু জানা সত্ত্বেও তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে দিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করতে বাধ্য করান । ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের চাপে শুক্রবার বিকেল থেকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করেন তিনি ৷

এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেগঙ্গাজুড়ে । তৈরি হয়েছে বিতর্কও । প্রশ্ন উঠেছে, মৃদু উপসর্গ কিংবা উপসর্গহীন সংক্রমিত রোগীদের যেখানে হোম আইসোলেশনে থাকার কথা । সেখানে না থেকে কীভাবে একজন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করতে পারেন ? এতে তো চিকিৎসা করতে আসা রোগীরাও তাঁর থেকে সংক্রমিত হতে পারেন ?তখন তার দায় কে নেবে ? এক্ষেত্রে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে বড়সড় প্রশ্ন । সরকারি নিয়ম তো তাঁর অজানা নয় ? তারপরও কিভাবে তিনি ওই চিকিৎসককে দিয়ে হাসপাতালে ডিউটি করালেন ? এমন প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে ।

