দেগঙ্গা, 14 জানুয়ারি: কোটি কোটি টাকা মূল্যের প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর খোঁজ মিলল ৷ শুক্রবার উত্তর 24 পরগনায় দেগঙ্গার হাদিপুরে ছদ্মবেশে অভিযান চালায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টি (Administrator and Welfare Trustee) ৷ সূত্রের খবর, এলাকার বাসিন্দা আসাদ উল জামানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে 15 হাজারের বেশি সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস ৷ আর এসবই চন্দ্রকেতুগড় থেকে পেয়েছেন তিনি । এমনটাই জানালেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ জেনারেল বিপ্লব রায় ৷ পুলিশের সাহায্যে বহুমূল্য সেই সব প্রাচীন জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টির আধিকারিকেরা ৷ তাঁদের দাবি, এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসগুলির আনুমানিক মূল্য 100 কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে (Antiquities belong to Maurya and Kushan Empire found in Deganga) ৷

একসময় দেগঙ্গার চন্দ্রকেতুগড়ে মৌর্য এবং কুষাণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল । প্রায় চার হাজার বছর আগের প্রাচীন ভারতের শাসক ছিল এই দুই বংশের রাজারা ৷ সেই সময় ব্যবহৃত জিনিসপত্র মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল । চন্দ্রকেতুগড়ের হদিশ পাওয়ার পরেই হাদিপুরের বাসিন্দা আসাদ উল জামান প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র নিজের সংগ্রহে রেখে দিয়েছিলেন ।

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্রের সন্ধান করতে গিয়ে বিষয়টি জানতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, জানিয়েছেন উচ্চাধিকারিক বিপ্লব রায় ৷ শুক্রবার ক্রেতা সেজে দেগঙ্গায় আসাদ উল জামানের বাড়িতে হানা দেন তাঁরা ৷ এই বিষয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল বিপ্লব রায় বলেন, "রাজ্য সরকারের ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র নিয়ে একটি মিউজিয়াম তৈরি করছে । তাতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার থেকে বেশ কিছু জিনিস সংগ্রহ হয়েছে ।"

এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে তাঁকে বিভিন্ন মানুষের কাছে যেতে হয় ৷ এভাবেই তিনি চন্দ্রকেতুগড়ে আসাদ উল জামানের নাম জানতে পারেন ৷ তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখতে থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টি, জানান উচ্চাধিকারিক ৷ বিপ্লব রায় বলেন, "আসাদ উল জামানের সংগ্রহে 15 হাজারের বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস আছে ৷ এর মধ্যে মাত্র 15-20 টি জিনিসের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সার্টিফিকেট আছে । বাকিগুলির কোনও সার্টিফিকেট নেই ৷ আমরা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করেছি ৷ এর বাজার মূল্য 100 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৷"

