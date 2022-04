বারাসত, 3 এপ্রিল : বারাসতে মতুয়াদের বাসে হামলার ঘটনায় বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ‘রাজনীতি’ মন্তব্যের সমালোচনা করলেন কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় (Ambika Roy Criticises Jyotipriya Mallick Over His Remarks on Matua) ৷ তিনি নিজেও মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্য ৷ তিনি বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িত ৷ সেই ভাবাবেগকে (Ambika Roy on Matua Sentiment) অসম্মান করা কিংবা আঘাত দেওয়া কারও উচিত নয় ৷ পাশাপাশি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিধায়ক হওয়ার পিছনে যে মতুয়াদের একটা অংশের সমর্থন রয়েছে, তা রাজ্যের এই মন্ত্রী ভুলে গিয়েছেন বলে মনে করেন অম্বিকা রায় ৷

গতকাল বারাসত থানায় বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ৷ সেখানে মতুয়াদের উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিদেরও দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে ৷ সেখানেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের রাজনীতির অভিযোগের সমালোচনা করেন অম্বিকা রায় ৷ প্রসঙ্গত, শনিবার বিকেলে হাবড়া পৌরসভায় দাঁড়িয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অভিযোগ করেন, মতুয়াদের উপরে হামলার বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি করছেন শান্তনু ঠাকুর ৷ ঠাকুরবাড়ি এবং মতুয়ারা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বলেও মন্তব্য করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী ৷ সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগানোর অভিযোগ করেছেন জ্যোতিপ্রিয় ৷

মতুয়াদের নিয়ে জ্যোতিপ্রিয়র মন্তব্যের সমালোচনা অম্বিকার

জ্যোতিপ্রিয়র সেই অভিযোগেরই সমালোচনা করেন কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্য অম্বিকা রায় ৷