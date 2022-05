দিঘা, 3 মে : সৈকত শহর দিঘা-সহ উপকূলবর্তী এলাকার হোটেলে দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ম্যানেজার-সহ 3 যুবক ও 6 যুবতী (Arrest 10 for Allegation of Sex Racket in a Hotel of Digha) । সৈকত নগরী ও উপকূল-সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মঙ্গলবার এদের গ্রেফতার করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ । এদিনই ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হয় ৷

সকলের বিরুদ্ধেই বাড়ি ও হোটেলে দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । দিঘা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা কাঁথি, দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা ও ওড়িশার বালেশ্বর এলাকার বাসিন্দা ৷

দিঘা থানার ভগীব্রহ্মপুরের একটি বাড়িতে দেহ ব্যবসার আসর বসে (Crime in Digha) ৷ সূত্র মারফত খবর পেয়ে দিঘা ও দিঘা মোহনা থানার পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় সেই বাড়িতে হানা দেয় । পুলিশ আসার আগাম খবর পেয়ে বাড়ির মালিক সেখান থেকে চম্পট দিলেও বাড়ি থেকে দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে দুই যুবক ও কয়েকজন যুবতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ ৷ গ্রেফতার হওয়া যুবতীদের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলায় ৷ মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ির মালিক তাদের দেহ ব্যবসার কাজে লিপ্ত করে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে । অভিযুক্ত বাড়ি মালিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।

এই বিষয়ে কাঁথি মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "দেহ ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে হোটেলের ম্যানেজার-সহ তিন যুবক ও ছয় যুবতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে‌ । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । পাশাপাশি হোটেলের রেজিস্টার খাতা সিজ করা হয়েছে । পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"

