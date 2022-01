দুর্গাপুর, 10 জানুয়ারি : করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন গোটা দেশ ৷ রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ, বাদ পড়েনি বাংলাও । ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ঢেউয়ের রেকর্ড ভেঙে বাংলায় 24 হাজার ছাড়িয়েছে দৈনিক সংক্রমণ(Durgapur Police launch Naman App to help the old citizens in Covid )৷ শহর দুর্গাপুর জুড়েও থাবা বসাচ্ছে করোনা । দুর্গাপুরের বহু এলাকাকে ইতিমধ্যেই কনটেনমেন্ট জোন হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে । সেইসব এলাকাগুলিতে বর্তমানে একেবারেই গৃহবন্দী মানুষজন ।

এই পরিস্থিতিতে বিশেষত একলা প্রবীণদের জন্য আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট নিয়ে এলো নতুন অ্যাপ । দুর্গাপুরের ডিসি অফিসে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই অ্যাপটির উদ্বোধন করেন ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা । "নমন" নামের এই অ্যাপটি প্রভূত সাহায্য করবে বাড়িতে থাকা প্রবীণ নাগরিকদের ৷ ডাউনলোড করার পর মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্টার করতে হবে তাঁদের । এরপর সেই অনুরোধ পৌঁছে যাবে নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়ি বা থানার সিস্টেমে । ওই নাগরিকের সমস্ত তথ্য যাচাই করার পরেই অনুরোধ গ্রহণ করবে থানা ৷

প্রবীণ একলা নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের নয়া উদ্যোগ

এরপর যে কোনও রকম সমস্যা হলে সেই অ্যাপের মাধ্যমেই তা পুলিশকে জানাতে পারবেন তাঁরা ৷ সমস্যা জানা মাত্রই প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে পুলিশ । এই বিষয়গুলি দেখার জন্য একজন করে নোডাল অফিসারও থাকবেন প্রত্যেক থানায় । রবিবার বিকালে দুর্গাপুরের ডিসি অফিসে এই অ্যাপের পাইলট প্রজেক্টের উদ্বোধন করা হয় । বিশেষত এই মহামারির সময়ে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে প্রবীণ নাগরিকদের ৷ তাই এই অ্যাপ আসায় ভীষণ খুশি তাঁরা ৷