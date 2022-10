পাণ্ডবেশ্বর, 10 অক্টোবর: সপ্তাহের শুরুতেই বিপত্তি ৷ পাণ্ডবেশ্বরে ভেঙে পড়ল ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের সনপুর বাজারি কয়লাখনির কল হ্যান্ডেলিং প্লান্টের লোহার কাঠামো (Iron Structure of Coal Plant Collapsed)। যদিও বরাত জোরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন প্লান্টের প্রায় দেড়শো জন কর্মী (Workers are Saved from Major Accident)।

দুর্ঘটনায় ইসিএলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছে শ্রমিক সংগঠন। নিয়মিত দেখভাল হত না বলেই এত বড় দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ জানিয়েছেন শ্রমিকরা। যদিও কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নিয়মমাফিকই দেখভাল চলত ৷ উল্লেখ্য, সনপুর বাজারি কয়লাখনির কোল হ্যান্ডেলিং প্লান্টের কাঠামো লোহার তৈরি। সোমবার দুপুরে প্লান্টের প্রায় 150 জন শ্রমিক যখন মধ্যাহ্নভোজের জন্য বাইরে বের হন, ঠিক সেই সময় লোহার ওই কাঠামোটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

পাণ্ডবেশ্বরে ভেঙে পড়ল কোল প্লান্টের লোহার কাঠামো

দুর্ঘটনাস্থলে কয়েকজন থাকলেও তাঁরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি (INTTUC) পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি রামচরিত পাশোয়ানও এ বিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। প্লান্টের এক শ্রমিক নগেন রুইদাস ক্ষোভ প্রকাশ করেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যদিও ইসিএল কর্তৃপক্ষ গাফিলতির দায় অস্বীকার করে।

