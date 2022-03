পাণ্ডবেশ্বর, 30 মার্চ : আসন্ন উপনির্বাচন সংক্রান্ত কোনও জনসভা, ব়্যালি, রোড শো এবং সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন না তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ এই নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ 30 মার্চ সকাল 10টা থেকে 6 এপ্রিল রাত 8টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ককে ৷ অভিযোগ, তিনি আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন ৷ (EC prohibits Pandabeswar TMC MLA Narendranath Chakraborty from holding any public meetings, rallies, roadshows for 7 days) ৷

বিষয়টি জানিয়ে টুইট করেছেন বিজেপি-র আইটি সেলের অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷ তিনি লিখেছেন, "তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তী আসানসোলে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছিলেন ৷ নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শয়তানের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা সতর্কতা ৷" অমিত জানান, বাংলার মানুষ এর প্রতিটি ইট ধ্বংস করে একটা অন্ধকার জায়গায় পুঁতে দেবে ৷ যেখান থেকে আর কখনও উঠে আসতে পারবে না তৃণমূল ৷

সম্প্রতি একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দলীয় সভায় বিজেপি সমর্থকদের খোলাখুলি হুমকি দিচ্ছেন ৷ পশ্চিম বর্ধমানের হরিপুরে তিনি তৃণমূলের কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন বিজেপি সমর্থকদের ভয় দেখায় ৷ যাতে কোনও বিজেপি সমর্থক, কর্মী পদ্মফুলে ভোট না দেয় ৷ এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানায় ৷ তারপরে এই পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ওই বিতর্কিত ভিডিয়োটি পোস্ট করে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য টুইট করে লিখেছিলেন, "পাণ্ডবেশ্বরের (আসানসোল) বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী বিজেপি ভোটারদের খোলাখুলি হুমকি দিচ্ছে ৷"