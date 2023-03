আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল অনুব্রত মণ্ডলকে

আসানসোল, 4 মার্চ: নানা টালবাহানার পর শনিবার হাসপাতালে গেলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ এদিন সকালে গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় ৷ এর আগে শুক্রবারে শুনানির সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর শরীর খারাপ ৷ শরীরের নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে রক্তপাত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছেন ৷ এরপর সেদিন বিকেলে আসানসোল সংশোধনাগার থেকে তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই বেঁকে বসেন ৷ আজ বেলা পৌনে এগারোটায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় (Anubrata Mondal taken to District Hospital in Asansol) ৷

শনিবার কলকাতা হাইকোর্টে অনুব্রত মণ্ডলের মামলার শুনানি ৷ ইডি গরুপাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যেতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার আসানসোল বিশেষ সিবিআই তাতে সম্মতি দেয় ৷ এরপর শুক্রবারই দিল্লি যাত্রা আটকাতে তাঁর আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করে ৷ গতকাল সেই শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি ৷ আজ হচ্ছে সেই শুনানি । তার আগে তৃণমূল নেতাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷

শুক্রবার আসানসোল সিবিআই আদালতে অনুব্রত মণ্ডলের শুনানি ছিল ৷ কিন্তু তাঁকে সশরীরে আদালতে নিয়ে আসা হয়নি ৷ সংশোধনাগার থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিচারক কথা বলেন অভিযুক্তের সঙ্গে ৷ বিচারক সেই সময় জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর শরীর কেমন আছে ? উত্তরে অনুব্রত মণ্ডল প্রথমে "ভালো আছি" বললেও পরে জানান তাঁর ফিশচুলার সমস্যা বেড়েছে ৷ তা থেকে রক্তপাত হচ্ছে ৷ সঙ্গে যন্ত্রণাও । এরপরেই বিচারক বলেন, "তাঁর সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে ৷"

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, গরুপাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের ইডি হেফাজতের জন্য দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট সমন জারি করেছে ৷ তা এড়াতে এই শরীর খারাপের কৌশল ৷ শুক্রবার বিকেলে আসানসোল সংশোধনাগারের জেল হাসপাতালে অনুব্রত মণ্ডলের একবার শারীরিক পরীক্ষা হয় ৷ এরপর তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য তোড়জোড় শুরু করে পুলিশ ৷

তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসানসোল সংশোধনাগারে পুলিশের ভ্যান নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যার পর । কিন্তু দীর্ঘ টালবাহানার পর অনুব্রত নিজেই জানান, তিনি হাসপাতালে যাবেন না ৷ শনিবার সকাল থেকে একইভাবে তৎপরতা শুরু হয় ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ তিনজন চিকিৎসক, দু'জন নার্স এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্টের তত্ত্বাবধানে অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে ৷ এখন দেখার তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা কী রিপোর্ট দেন ৷ তাঁকে কি আদৌ ভরতি করার প্রয়োজন আছে ৷

