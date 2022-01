রানাঘাট, 14 জানুয়ারি: চাঁদে ভিনগ্রহীরা বাড়ি বানিয়েছেন কি না, সেই রহস্য ভেদ হয়েছে ৷ চিনা মহাকাশযানের পাঠানো যে ছবি দেখে চাঁদের বুকে কুঁড়েঘর ভেবে ভুল করেছিলেন অনেকেই, জানা গিয়েছে তা আদপে একটি বোল্ডার ৷ তবে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহে আগামী দিনে মানুষের বাসস্থান গড়ার স্বপ্ন যে পুরোমাত্রায় অটুট, ফের তার প্রমাণ মিলল ৷ সেই আশা নিয়েই প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে (land at moon is first anniversary gift) স্ত্রীকে চাঁদের বুকে জমি কিনে দিলেন রানাঘাটের যুবক ৷ আক্ষরিক অর্থেই ৷

ভালবেসে তোমায় চাঁদটাও এনে দিতে পারি ৷ প্রিয়তমার মন গলাতে প্রেমিকের এই উক্তি বহুল ব্যবহৃত ৷ এবার তা আক্ষরিক অর্থেই করার চেষ্টা করলেন রানাঘাটের (Ranaghat news) দুর্গাদাস পার্কের বাসিন্দা প্রদীপন সরকার । পেশায় পশ্চিমবঙ্গ বীরভূম নলহাটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে তিনি কর্মরত । তাঁর প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রী অনুরিমা প্রামাণিক সাধুখাঁকে উপহার হিসেবে চাঁদের বুকে জমি কিনে দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী (Husband buys land at moon as first marriage anniversary gift) ছিল গত বছর নভেম্বরে ৷ স্ত্রীকে চমকে দিতে তাঁর জন্য এক অভিনব উপহারের ভাবনা আসে প্রদীপনের মাথায় ৷

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীকে চাঁদে জমি কিনে দিলেন রানাঘাটের যুবক

আমেরিকার সংস্থার কাছ থেকে 45.5 মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এক একর জমি কিনেছেন চাঁদে । ইতিমধ্যে তাঁর জমি কেনার পরিমাণ, পরিধি সবকিছু স্যাটেলাইটের তোলা ছবি ও নথিপত্র সংস্থার তরফে পাঠানো হয়েছে । অবশেষে এসেছে কাগজপত্র ।

চাঁদে জমি কিনলেন রানাঘাটের যুবক

অনন্য এই উপহার পেয়ে আপ্লুত অনুরিমা ৷ সেই জমিতে কী ভাবে পৌঁছবেন সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ তবে বিজ্ঞানের উপর ভরসা আছে তাঁদের ৷

