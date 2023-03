চলন্ত ট্রেনের সামনে আচমকাই চার চাকার গাড়ি

চাকদা, 3 মার্চ: আবারও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে মারুতি ভ্যানের ধাক্কা (Accident Between Train and Four Wheeler)। ঘটনায় আহত একাধিক। প্রত্যেককেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি শুক্রবার নদিয়ার পালপাড়া মনসাপোতা রেলগেট সংলগ্ন এলাকার (Nadia News)। জানা গিয়েছে, ডাউন শান্তিপুর লোকাল 11.57 নাগাদ রানাঘাট স্টেশন থেকে ছাড়ে, পালপাড়া মনসাপোতা রেলগেট সংলগ্ন একটি গলির রাস্তা থেকে একটি মারুতি ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেল লাইনের উপর উঠে পড়ে। তখনই চলন্ত ট্রেনের মুখোমুখি হয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মারুতি ভ্যানটি ।

মারুতি ভ্যানে থাকা বেশ কয়েকজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হন, ট্রেন থামিয়ে দেওয়ার পরে ট্রেন থেকে নেমে আসেন যাত্রীরা, পৌঁছয় স্থানীয়রাও। এরপর আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে । জানা গিয়েছে, প্রত্যেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । এই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি, অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন ট্রেনের যাত্রীরা । ঘটনাস্থলে আসেন রেল পুলিশের কর্মীরা ৷ এছাড়াও আসেন শিমুরালি প্যানেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক । এরপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় ৷

এই দুর্ঘটনায় অনেকেই আহত হলেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। যদিও ট্রেনের সঙ্গে মারুতি ভ্যানের ধাক্কার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আতঙ্কে ছিলেন ট্রেনে থাকা যাত্রীরাও । তবে হঠাৎই মারুতি ভ্যানটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেল লাইনের উপর উঠে গেল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । এ বিষয়ে ওই ট্রেনের যাত্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, "11.58 শান্তিপুর লোকাল যখন চাকদা পালপাড়া স্টেশন সংলগ্ন মনসাপোতা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল তখনই বিকট একটি শব্দ হয় । এরপরেই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায় । নীচে নেমে দেখি একটি মারুতি রেল লাইনের উপরেই উলটে রয়েছে । মারুতিতে বেশ কয়েকজন ছিলেন তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করা হয় । খবর দেওয়া হয় চাকদা থানা এবং রেল দফতরকে ।" কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রেল লাইনে উঠে পড়েছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।