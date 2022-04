মালদা, 19 এপ্রিল : মাটি মাফিয়া চক্র নিয়ে রতুয়ায় আড়াআড়ি বিভক্ত শাসকদলের দুই শিবির (Ratua Block TMC Inner Clash Over Soil Smuggling) ৷ 14 এপ্রিল এই চক্রের সঙ্গে রতুয়া থানার আইসি ও অন্যান্য আধিকারিকদের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ এবার পাল্টা বিধায়কের বিরুদ্ধেই মাটি মাফিয়াদের জড়িত থাকার অভিযোগ করলেন রতুয়ায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ফজলুল হক (MLA of Ratua Involve With Soil Mafia Gang Says Ratua Block TMC President) ৷ অভিযোগ করলেন, আইসি নন, মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন খোদ বিধায়ক নিজে ৷

প্রসঙ্গত, আইসির বিরুদ্ধে মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার কথা বলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ এর পরেই ছুটিতে চলে যান রতুয়া থানার আইসি ৷ পরবর্তী সময়ে বদলির আবেদনও করেন ৷ কিন্তু, রতুয়া ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁকে বদলি না নিতে অনুরোধ করে ৷ সেই অনুরোধ মেনে রতুয়া থানায় কাজে যোগ দেন আইসি ৷ তার পরেই এ দিন রতুয়ার বিধায়কের বিরুদ্ধেই মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ করেন রতুয়ার ব্লক তৃণমূল সভাপতি ফজলুল হক ৷

14 এপ্রিল সমরবাবু প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন, পুলিশের মদতে মহানন্দ টোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাককাট্টি ব্রিজের নীচ এবং ধার থেকে অবাধে মাটি কাটছে মাফিয়ারা ৷ এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে রতুয়া থানার আইসি, এসআই-সহ অন্য পুলিশ কর্মীদের ৷ সেদিন তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে মাটি কাটা নিয়ে সরব হয়েছিলেন খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনও ৷ তবে, তিনি এনিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেননি ৷

আরও পড়ুন : Illegal Land Occupy : মালদায় জমি দখলদারি, নিজেকে তৃণমূল বলতে 'লজ্জা লাগছে' নেতার

আজ পরোক্ষে সমরবাবুর সঙ্গেই মাটি মাফিয়াদের যোগ থাকার অভিযোগ তুলেছেন ফজলুল হক । তিনি বলেন, “ক’দিন আগে বিধায়ক যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তা শুনে ঘোড়াতেও হাসবে ৷ বিধায়কের অভিযোগের পর আইসি এই থানা থেকে বদলি নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ৷ আমরা তাঁকে পুরনো থানাতে ফিরে আসার আর্জি জানাই ৷ তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন ৷ এই আইসি’র মত স্বচ্ছ ও দক্ষ অফিসার আমি খুব কমই দেখেছি ৷ তাঁর আমলেই মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমেছে ৷ আমার বাড়ি বাঁধের পাশে ৷ ফলে এই ঘটনার সবই আমি জানি ৷ বাঁধ বা ব্রিজের নীচ থেকে মাটি এখন বিক্রি হয় না ৷’’

আরও পড়ুন : Malda Grab Land: পুলিশের মদতে জমি হাতানোর চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ এ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া পেতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷