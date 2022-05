মালদা, 20 মে : পুরাতন মালদায় কালবৈশাখীর ঝড়ের বলি হলেন এক বৃদ্ধা । নিখোঁজ আরও একজন । চলতি মরসুমে এই প্রথম কালবৈশাখীর ঝড়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটল জেলায় (Kalbaishakhi Strom Causes one death in Malda) । ঝড়ে প্রাণ গিয়েছে অসংখ্য বাদুড়েরও । যদিও জেলা বনদফতরের কাছে বাদুড় রাখার পরিকাঠামো না থাকায় খবর দেওয়া হলেও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেননি । কালবৈশাখীতে অসংখ্য বাড়ির চালা উড়ে গিয়েছে ।

চলতি মরসুমে একের পর এক কালবৈশাখীর ঝাপটা সামলেছে মালদা । বৃহস্পতিবার রাতেও ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় । তবে বজ্রপাত হয়নি ৷ কিন্তু গাছের ডাল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে পুরাতন মালদার এক বৃদ্ধার । তাঁর বাড়ি সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 নং বিমল দাস কলোনি এলাকায় । ঝর্ণা হালদার (75) নামে ওই বৃদ্ধা গৃহ পরিচারিকার কাজ করতেন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা গতকাল রাতে কাজ সেরে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন । বাড়ির সামনেই একটি বড় গাছের মোটা ডাল তাঁর উপর ভেঙে পড়ে । তাঁর চিৎকারে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন । তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয় । যদিও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । খবর পেয়ে শুক্রবার মৃত বৃদ্ধার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি ।

এদিকে গতকাল ঝড়ের মধ্যে মানিকচক ব্লকের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর এলাকায় গঙ্গার চর থেকে ঘরে ফিরছিলেন চার কৃষক । তাঁরা নদীর চরে চাষ করতে গিয়েছিলেন । নদীতে ছোট টিনের ডোঙা নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন তাঁরা । প্রবল ঝড়ে পাড়ের কাছাকাছি সেই ডোঙা উলটে যায় । তিন চাষি কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও জাট্টু মাহাতো নামে এক যুবক আর পাড়ে উঠতে পারেননি । তাঁর বাড়ি স্থানীয় কালুটোনটোলা গ্রামে । শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি । এখনও তাঁর খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন । খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশও ।

কালবৈশাখীর ঝড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

গতকাল রাতের ঝড়ে একটি বহু পুরনো বটগাছ উপড়ে অসংখ্য বাদুড়ের মৃত্যু হয়েছে । ঘটনাটি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি মির্জাপুর মোড়ের কাছে পিএইচই দফতরের ভিতরে । উপড়ে পড়া গাছের ভিতর এখনও অনেক বাদুড় আটকে রয়েছে । দফতরের এক কর্মী মানিক সিংহ রায় বলেন, "ঝড়ে প্রাচীন এই বটগাছটি উপড়ে অন্তত হাজার খানেক বাদুড় মারা গিয়েছে । সৌভাগ্যক্রমে দফতরের এক কর্মী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন । ঝড়ের সময় তাঁর পিঠে গাছের ডাল পড়েছিল ।" বিষয়টি জেলা বন দফতরকে জানানো হলে বলা হয়, বাদুড় রাখার মতো পরিকাঠামো জেলায় নেই ।"

