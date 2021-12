কলকাতা, 3 ডিসেম্বর : আমফান, ইয়াসের পর ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের ভ্রুকুটি এ রাজ্যে ৷ শনিবার অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad) ৷ বাংলায় এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে না পড়লেও তার প্রভাব পড়বে ব্যপক ৷ শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (heavy rain alert in bengal) ৷ তবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট থাকবে বেশি ৷ ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে দোসর হবে ঝোড়ো হাওয়া ৷ ফলে আগে থেকেই সতর্ক প্রশাসন ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সতর্কতা নেওয়া হয়েছে (Cyclone Jawad to effect on west bengal ) ৷

উপকূল রক্ষী বাহিনীকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে । বিপদকালীন আশ্রয়স্থল খোলা হচ্ছে । মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে অনেক আগে থেকেই নিষেধ করা হয়েছিল । এবার উপকূলবর্তী এলাকা থেকে জনজীবন নিরাপদস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । দীঘা, মন্দারমনির হোটেলগুলি ইতিমধ্যেই খালি করা হয়েছে । শুধু জনজীবন বাঁচানোই নয় গবাদিপশুদের যাতে ক্ষতি না হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে । পাশাপাশি এই সময়টা ফসল কাটার সময় । সেই ক্ষতি কীভাবে সামলানো যায় সেদিকে সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে (Cyclone Jawad alert on west bengal) । সব মিলিয়ে জাওয়াদের ধাক্কা সামলাতে নিজেদের তৈরি রাখছে প্রশাসন (State gets ready to tackle Cyclone Jawad) ।

ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া অফিস তাদের বিশেষ বুলেটিনে সচেতন করেছে । আগামী কয়েকদিনে সমুদ্রের জলস্তর উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে । বাংলার উপকূল এলাকাগুলিতে আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের অশান্ত রূপ দেখা যাবে । হাওয়া অফিসের তৃতীয় বুলেটিনে বলা হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বর্ষণ শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরে নিম্নচাপটি অবস্থান করছে । আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যে তা আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে । যা বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে আছড়ে পড়বে । তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে শনিবারের মধ্যে আছড়ে পড়বে । এর প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত এই দুর্যোগ চলবে । ইতিমধ্যে দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । রবিবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া জেলাতে । দুদিনই ঝোড়ো হাওয়া বইবে । যার বেগ ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ।

তবে আজ, শুক্রবার দিনটি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আকাশ রোদ ঝলমলে থাকবে (West Bengal Weather Update) । তাপমাত্রা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন 30 ডিগ্রি ও 19 ডিগ্রি স্পর্শ করবে । তাই সপ্তাহের শেষ দুদিন তো বটেই নতুন সপ্তাহের প্রথম দিনেও দূর্যোগের পূর্বাভাস । যা মোটেই স্বস্তির নয় ।

