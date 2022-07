কলকাতা, 28 জুলাই: আবার টাকা উদ্ধার ! এবার আগের বারের থেকেও বেশি । তৃণমূল অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই । বুধবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে ফের বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার হদিশ মেলে ৷ বুধবার সন্ধে থেকে আজ, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত টাকা গোনা এবং তা 10টি ট্রাঙ্কে ভর্তি করার প্রক্রিয়া চলে ৷ এবার নগদ অর্থের পরিমাণ প্রায় 29 কোটি ৷ উদ্ধার হয়েছে 5 কেজির সোনার বার, বেশকিছু নথিপত্র ৷ দু'বার দু'টি ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে 50 কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেল অভিনেত্রী-মডেল অর্পিতার কাছ থেকে (TMC leader Kunal Ghosh says party will act if ED proves Partha guilty over 50 crore found from Arpita Mukherjee) ৷

এদিন টাকা উদ্ধারের পর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, এই টাকা উদ্ধারের ছবি অত্যন্ত উদ্বেগজনক । মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা । তিনি কোনও রাখঢাক না করেই বলেছেন, "এমন কিছু ঘটতে পারে, আমি ভাবতেও পারছি না । এই ছবি যথেষ্ট উদ্বেগজনক । আমি একে কোনওমতেই আড়ালের চেষ্টা করব না । এটা কাম্য নয় । এত টাকা এক জায়গায় জমিয়ে রাখা আলিবাবার গল্পে দেখা গিয়েছিল ! এই ছবি আমাদের পক্ষে গর্বের নয়, কলঙ্কের । গোটা পরিস্থিতিটাই অস্বাভাবিক ।"

তিনি আরও জানান, দল গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে । দলের কেউ যুক্ত থাকলে ছাড় পাবেন না । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয় । দলের শীর্ষনেতৃত্ব যথাসময়ে ব্যবস্থা নেবে । এখনও পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে অর্পিতার ছবি প্রকাশ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলেও তিনি পার্থ-ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রীকে চেনেন না বলেই দাবি করেছেন ৷ কুণালের কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেস দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে না, বরং আইনি প্রক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখছে । এত টাকা কে বা কারা রাখল, কী ভাবে রাখা হল, তা তদন্ত করে তাদের সম্পর্কে ইডি ন্যূনতম তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করলে দল উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ।"

