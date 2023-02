কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: আগামী 20 ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানের ডাক দিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই (tmc accused to attack on sfi rally in Kolkata)। প্রায় পাঁচ দফা দাবি তাঁদের । শুক্রবার এই অভিযান নিয়ে একটি পথসভা আয়োজন করা হয়েছিল আলিপুর ক্যম্পাসে (SFI rally in Kolkata) । সেই অভিযানকে মাথায় রেখে এদিন আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজের সমানে থেকে শুরু করে স্কটিশচার্চ কলেজ পর্যন্ত মিছিল করেন এসএফআই কর্মীরা । সেখানেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে এসএফআই । চিকিৎসার জন্য আক্রান্তদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেও মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে ।

শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে 20 তারিখের অভিযানের প্রচার নিয়ে নিয়ে একটি পথসভা আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানেই তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে । আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানেও তৃণমূল সমর্থকরা উপস্থিত হয়ে মারধর করছেন বলে জানান তাঁরা । সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাঞ্জন দে জানান, "পথসভা চলাকালীন হঠাৎ আমাদের তিন জন কমরেডের উপর তৃণমূলের বেশ কয়েকজন চড়াও হয়। তাদের আঘাতে আমাদের কয়েকজনের মাথা ফেটে যায় । আহতদের নিয়ে আমরা এসএসকেএম হাসপাতালে আসি । সেখানেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন সদস্য এসে চড়াও হয় আমাদের উপর । তবে অদ্ভুতভাবে পুলিশ কোনও ভূমিকা নেয়নি প্রথমে । তারপর যখন তাঁরা দেখেন হাসপাতালের রোগীর পরিবারের লোকজন এসে বিষয়টা সামাল দিচ্ছে, তখন পুলিশ নড়েচড়ে বসে ।"

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে দু’জন ছাত্রের মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । পাশাপাশি এসএফআই কলকাতা জেলা সম্পাদক মহম্মদ আতিফ নিসারের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই বিষয়টার নিন্দা করে একাধিক পোস্ট হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ।

