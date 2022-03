কলকাতা, 16 মার্চ : প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিণ প্রাপ্ত নট ইনক্লুডেড চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার হাজরা ৷ অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে বহু চাকরিপ্রার্থী বুধবার হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় (TET Qualified Candidates show Protest) ৷

রাস্তায় শুয়ে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ তবে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ ৷ শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ৷ ঝামেলা আর গরমের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন একাধিক চাকরিপ্রার্থী ৷ তাঁদের সেখান থেকে পিজি হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় (Primary TET Qualified Candidates Agitation) ৷

এই বিষয়ে 2014 প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নট ইনক্লুডেড একতা মঞ্চের চাকরি প্রার্থী অচিন্ত্যপ্রসাদ সামন্ত বলেন, "আমাদের অভিযোগ, 2014 সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নট-ইনক্লুডেড প্রার্থীদের চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হল না । 2020 সালের 11 নভেম্বর, নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে 2014 সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 20 হাজার চাকরিপ্রার্থী থেকে সাড়ে 16 হাজার প্রার্থীদের খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগ করা হবে পাশাপাশি বাকি প্রার্থীদেরও ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে । কিন্তু পর্ষদ প্রায় 12 হাজার প্রার্থীকে ইনক্লুড করে নিয়োগ দেয় এবং বাকি প্রার্থীদের নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রেজেন্ট মেরিট লিস্ট (Not Included in the Present Merit List) করে দেয় । যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সবাইকে নিয়োগ করা হবে, সেখানে কেন সকল প্রার্থীদের মেরিট লিস্টে 'ইনক্লুডেড' করা হল না । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও আজ আমরা প্রায় 7 হাজার চাকরিপ্রার্থী বঞ্চিত হচ্ছি । আমাদের চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা প্রায় শেষের দিকে । বিকাশ ভবনে বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও কোনও সদুত্তর মেলেনি । তাই বুধবার আমরা কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন জমা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই পুলিশ আমাদের আটকে দিল ।"

আর এক চাকরিপ্রার্থী সুস্মিতা পালের কথায়, "2014 সালে প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থী সন্ন্যাসী ঘোষ ও বাবুদ দোলুই বঞ্চনা ও বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন । আমরাও সেই পথের পথিক । যতদিন না আমাদের দাবি পূরণ করা হয় ততদিন এই করুণ পরিণতি থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাব আমরা ৷"

