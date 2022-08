কলকাতা, 31 অগস্ট: 28 দিন জেলে থাকার মেয়াদ শেষে আজই ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করা হবে পার্থ এবং অর্পিতাকে । প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রের খবর, গুগল মিট কিংবা জুম কলের মাধ্যমে এই শুনানি পর্ব সম্পন্ন হবে (Partha and Arpita to be produced in court) ৷

বর্তমানে আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে রয়েছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) এবং প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) । বয়সজনিত কারণ এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি সংশোধনাগারের তরফ থেকে আদালতে চিঠি লিখে অনুরোধ করা হয় যাতে পার্থ ও অর্পিতাকে ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করা হয় ৷ আর তাতেই সাড়া দেয় আদালত ।

আরও পড়ুন: শান্তিনিকেতনে 'অপা'-র মালিক পার্থ-অর্পিতাই, ভূমি-সংস্কার দফতরে নথিভুক্ত দলিল প্রকাশ্যে

এদিকে এই কয়েকদিনের মধ্যে এসএসসি (SSC Recruitment scam) দুর্নীতি কাণ্ডে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । এসএসসি কাণ্ডে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ এবং অর্পিতা ৷ এরপর এই দুর্নীতি কাণ্ডে সমান্তরাল তদন্তে নেমে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয় আরও বেশ কয়েকজন । এদের মধ্যে অন্যতম হল, এসএসসির তৎকালীন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহা এবং অশোক সাহা । এই 2 জনকে গ্রেফতার করে জেরা করে সিবিআই-এর আধিকারিকরা ৷

আরও পড়ুন: অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি ! আবারও ইডি হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা জুটি

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তার ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি । পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতার হরিদেবপুরের ফ্ল্যাট এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় কোটি কোটি টাকা । পাশাপাশি উদ্ধার হয় 4 কোটি 31 লক্ষ টাকার সোনার গয়নাও । এরপরই মন্ত্রীর থেক সরানো হয় পার্থকে ৷