কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি: হ্যাক হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডেল ৷ দলের টুইটার হ্যান্ডেলের ছবি ও লোগো বদলে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে তেমনটাই মনে হচ্ছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নিজস্ব টুইটার হ্যাক করে তাতে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ নতুন নাম দেখা যাচ্ছে 'যুগা ল্যাবস' (Yuga labs) ৷ নামের সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লে ছবিও বদলেছে (The official Twitter handle of All India Trinamool Congress (TMC) appears to be hacked ) ৷

তৃণমূলের কংগ্রেসের টুইটারে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে একটি টুইট দেখা যাচ্ছে ৷ তাতে লেখা হয়েছে, "বাংলার প্রতিটি অধিবাসী জন্য দিদির সুরক্ষা কবচ একটা বিশাল প্রচেষ্টা ৷ তাদের বয়স, লিঙ্গ, জাত বা ধর্ম যাই হোক না কেন ৷ তাদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে সুরক্ষিত করায় দায়বদ্ধ দিদিরসুরক্ষাকবচ ৷ রাজ্যের সর্বত্র অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং কল্যাণমূলক কাজকর্মের প্রসারে দিদির দূতেরা প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন ৷" তৃণমূল কংগ্রেসের লোগোর জায়গায় কালো রঙের 'ওয়াই' (Y) লেখা ৷

তবে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি ৷ গত বছর এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের (Chief Minister's Office, CMO) টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল ৷ হ্যাকাররা যখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর টুইটার হ্যান্ডেলে টিউটোরিয়াল সংক্রান্ত পোস্ট করে, তখন বিষয়টি নজরে আসে ৷ তাতে লেখা হয়েছিল, "কী ভাবে আপনার বিএওয়াইসি/এমএওয়াইসিকে টুইটারে অ্যানিমেট করবেন ?" এর সঙ্গে ইউপিসিএমও-র প্রোফাইল ছবিটি বদলে তাতে একটি কার্টুন ছবি দেয় হ্যাকাররা ৷ এই অজ্ঞাতপরিচয় হ্যাকাররা ইউপি সিএমও-র অ্যাকাউন্টে পরপর কয়েকটি টুইট পোস্ট করতে থাকে ৷

