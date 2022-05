কলকাতা, 16 মে : ঘূর্ণিঝড় অশনি স্থলভাগে আছড়ে না পড়লেও তার আফটার এফেক্ট দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার চালচিত্র বদলে গিয়েছে । মার্চ-এপ্রিল জুড়ে দাবদাহে জ্বলতে থাকা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এখন দিনে গরম আর সূর্য ডুবলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ৷ ঝড় জলের নিয়মিত আনাগোনায় বর্ষার আগমনী নিয়ে ইতিমধ্য়েই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ।

হাওয়া অফিস বলছে, আগামী দু'দিনের মধ্যে আন্দামানে ও 27 মে কেরালায় বর্ষা ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেক্ষেত্রে বাংলাতেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষা আসার ইঙ্গিত স্পষ্ট হচ্ছে (Rainy Season Will Coming Soon in West Bengal) ৷ সাধারণত পয়লা জুন কেরালায় বর্ষা ঢুকলে বাংলায় তা 11 জুন নাগাদ ঢুকে পড়ে । তবে বঙ্গে বর্ষা প্রবেশে ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের ভূমিকা থাকে । কারণ মৌসুমী বায়ু বঙ্গে বর্ষাকে টেনে নিয়ে আসে ।

চলতি বছরে মার্চ-এপ্রিলে বৃষ্টি হয়নি । এমনকি কালবৈশাখীও হয়নি । ঘূর্ণিঝড় অশনির জেরে পরবর্তী কয়েকদিনে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বর্ষার দ্রুত আগমনে দহন জ্বালা জুড়োবে । কিন্তু বর্ষা ঢোকার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানা যায়নি ৷ রবিবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর 24 পরগনা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম ।

সোমবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । সন্ধ্যায় শহর কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আর তাতেই আর্দ্রতা পূর্ণ গরমের অস্বস্তির বদলে মিলবে স্বস্তি ৷

