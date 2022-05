হায়দরাবাদ : জল আমাদের শরীরের জন্য় ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা শুধু এটুকু বললেই বোঝা যায় যে জল ছাড়া না শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না বিভিন্ন নিউট্রেন্টসকে ভাঙার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হবে ৷ কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই শুধুমাত্র তৃষ্ণা পেলে তবেই জল পান করেন ৷ যার ফলে তাঁরা জল পানের অনেকগুলি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন ৷ যদি আপনার জল খাওয়ার রুটিন খুব খারাপ হয় তাহলে প্রথমেই যে বিষয়টি করা দরকার তা হল বিষয়টিকে ট্র্যাক করতে থাকা ৷ বিশেষজ্ঞরা সারাদিন 2-3 লিটার খাওয়ার পরামর্শ দেন (how much water should we drink in a day)। সবচেয়ে ভাল উপায় হল আপনি মোট পরিমাণটিকে ছোট ছোট ভাগ করে নিন ৷ দেখে নিন মোটামুটি কত গ্লাস জল খাওয়া দরকার ৷

জল বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রের একটি ব্র্যান্ডের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা আদিত্য পট্টনায়েক জানিয়েছেন, কেন আমাদের প্রতিদিন জলপানের একটি রুটিন খেয়াল রাখা দরকার ৷

এটি শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে: আপনার যদি কখনও ভীষণ ক্লান্ত বোধ হয়, বিশেষ করে এই গ্রীষ্মকালে ডিহাইড্রেশন আপনার মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলতে পারে তাই ক্লান্ত বোধ করাই স্বাভাবিক ৷ এসময় এনার্জি ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল জল পান করা ৷ সঠিক হাইড্রেশন লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করে : যদিও আপনি বুঝতে পারবেন না যে, আপনি ঠিক কতটা ক্লান্ত ৷ আপনার মস্তিষ্ক প্রাথমিক পর্যায়েই এটি অনুভব করতে পারে। আপনার কোষে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে থাকে যে, আপনার মস্তিষ্কের জন্য জল অপরিহার্য । যখন আপনার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আপনার পেশীগুলি দক্ষভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় ৷ আপনার চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং আপনার মস্তিষ্ক সারভাইবাল মোডে চলে যাবে । আপনার মস্তিষ্কের মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন চালানো ছাড়া অন্য কিছু কাজ করার শক্তি থাকবে না । সুতরাং, আপনি চাইলেও হাতের কাজটিতে মনোনিবেশ করতে পারবেন না । এটি আপনার মেজাজ ঠিক রাখাতে সাহায্য করে: যেহেতু ডিহাইড্রেটেড হওয়ার ফলে আপনি অত্যন্ত খিটখিটে এবং বিরক্ত হয়ে উঠতে পারেন ৷ আপনার এসময় এক গ্লাস জল পান করা উচিত । এটি আপনাকে কিছুটা ভাল বোধ করতে সহায়তা করবে। জল ওজন কমাতে সাহায্য করে: স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি জলও ওজন কমাতে অবদান রাখতে পারে । জল ক্যালোরি এবং চর্বি-মুক্ত একইসঙ্গে এটি আপনার ক্যালোরি বার্নেও সাহায্য করতে পারে । জল পান আপনাকে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত রাখে। আপনাকে সুন্দর ত্বক ধরে রাখতে সাহায্য করে: আমাদের ত্বক জলে পূর্ণ । কোলাজেন এমন একটি প্রোটিন যা আপনার ত্বককে টানটান রাখে তা জলের উপর নির্ভর করে । তাই জলের অভাবে আপনার ত্বক শুষ্ক এবং কুঁচকে যেতে পারে ।

