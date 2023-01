কলকাতা, 3 জানুয়ারি: সামনের ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ সেই পরীক্ষার আগে ফের একবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে প্রকাশিত হল মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার (Madhya Shiksha Parishad Published Madhyamik Test Paper) ৷ বছরের শুরুতে সোমবার সেই টেস্ট পেপার পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে একটি নির্দেশিকাও ৷ যেখানে বলা হয়েছে, এই টেস্ট পেপার বিনামূল্যে পৌঁছে যাবে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর হাতে (Madhyamik test paper will be available for free) ৷ আর এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিকে ৷ প্রত্যেক পড়ুয়া তাঁদের নিজেদের স্কুল থেকে এই টেস্ট পেপার সংগ্রহ করবে ৷

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এই নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সব স্কুল ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, ‘‘জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট পেপার পাঠানো হচ্ছে ৷ দ্রুততার সঙ্গে সেই সব টেস্ট পেপার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দিতে হবে ৷’’ পাশাপাশি পর্ষদ অনুমোদিত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন দ্রুত বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ টেস্ট পেপারগুলি প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে টেস্ট পেপার পায়, তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, 2023 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঘিরে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সিসিটিভি রাখতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে শৌচাগার, স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে ৷ পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, বেঞ্চ, আলোর ব্যবস্থা রাখবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ কোনও পরীক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য আলাদা ঘর বরাদ্দ করতে হবে ৷ আলাদা করে পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ রাখার ঘর-সহ যাবতীয় সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতে হবে ৷