কলকাতা, 28 জুলাই: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ ৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রিত্ব এবং অন্য সব দলীয় পদ থেকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার কথা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ একটি টুইট করে তিনি লেখেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এখুনি মন্ত্রিত্ব থেকে সরানো উচিত এবং দলের অন্য সব পদ থেকেও ৷ তাঁকে বহিষ্কার করা উচিত ৷ এই বিবৃতিটি ভুল মনে হলে দল আমাকেও সমস্ত দলীয় পদ থেকে বের করে দিতেই পারে ৷ দলের সেই অধিকার আছে ৷ আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সৈনিক হিসেবেই কাজ চালিয়ে যাব ৷ (Kunal Ghosh tweets demanding expell of Partha Chatterjee from his Ministerial Post and Party)"

বিস্তারিত আসছে...