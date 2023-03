কলকাতা, 24 মার্চ: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে এমনিতেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ তার মধ্যে যেন ঘি ঢেলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে 'সাড়ে তিন বছরের জেল খাটা মাল' বলে উল্লেখ করেন ৷ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, "দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নারদা স্টিং অপারেশ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে প্রমাণিত কোনও অভিযোগ নেই ৷" এই ভিডিয়ো পোস্ট করে পালটা আক্রমণ শানালেন কুণাল (Kunal Ghosh questions over Suvendu Adhikari arrest) ৷

শুক্রবার সকালে কুণাল দু'টি টুইট করেন ৷ প্রথমটিতে তিনি দাবি করেন, শুভেন্দু বলেছেন নারদা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ নেই ৷" তার মানে তিনি নিজের মুখেই অভিযোগটি স্বীকার করে নিচ্ছেন ৷ তাহলে গ্রেফতার নয় কেন ? সিবিআই কী করছে ? এটা নিরপেক্ষতা ? পাশাপাশি কুণালের দাবি, সারদার মালিক কোর্টে লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন । তদন্ত হচ্ছে না বলেই তো বড় বড় কথার সুযোগ । সেই ভয়েই দলবদল করে বিজেপিতে গিয়েছেন শুভেন্দু ৷ সিবিআই ধরবে না জেনেই এই মেকি বীরত্ব দেখাচ্ছেন । এর পরের টুইটে তিনি শুভেন্দুর সংশ্লিষ্ট ভিডিয়ো পোস্ট করেন এবং কটাক্ষ করে লেখেন, "বিড়ালটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ৷ বাংলার বিরোধী দলনেতা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, তিনি নারদা স্ক্যামের সঙ্গে জড়িত ৷" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে কুণালের প্রশ্ন , "শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন ? সিবিআই ও ইডি তাঁকে কখন গ্রেফতার করবে ? নাকি ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁকে অন্য সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে (Protect him like it shields a plethora of other corrupt leaders?) ?"

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী সিপিএম ও বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবার আদালতে ঢোকার মুখে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ৷ তিনি সাংবাদিকদের উদ্দ্যেশে জানান, নিয়োগ কর্তা তিনি নন ৷ বামনেতা সুজন চক্রবর্তী, বিজেপি সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বর্তমান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে সুপারিশ করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন ৷ তাঁকে কটাক্ষ করে পালটা শুভেন্দু বলেন, "খুব দুর্বল চিত্রনাট্য" ৷