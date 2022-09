কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে পুজোর আগে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ বাধা আসতে পারে দুর্গা পুজোর প্রস্তুতিতে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মিললে, বাধা আসতে পারে প্রতিমা তৈরি থেকে সাজসজ্জা, বাজার থেকে আয়োজন- সবকিছুতে । আলিপুর আবহাত্তয়া অফিসের (IMD Kolkata) উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নিম্নচাপের কথা জানিয়েছেন (West Bengal Weather Forecast) ৷

সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই মুহূর্তে মৌসুমী অক্ষরেখা বালাসোর হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এখন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । আশা করা হচ্ছে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত একটি নিম্নচাপে পরিণত হবে । অর্থাৎ পূর্ব-মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর নিম্নচাপ ঘনাচ্ছে । এর ফলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির হতে পারে । 10-11 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে । আরও এক থেকে দু'দিন দীর্ঘায়িত হবে তা ৷ অর্থাৎ 12-13 তারিখ পর্যন্ত চলবে ।"

সপ্তাহের শেষ দু'দিন দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম- এই জেলাগুলির দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি এখন কমেছে । উত্তরে বৃষ্টি কমবে, তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে আগামী তিন দিন, জানিয়েছেন সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (partly cloudy sky with rain likely to occur)।

আবহাওয়া নিয়ে কী বললেন আলিপুরের উপ-অধিকর্তা ?

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 94 শতাংশ ৷ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা । কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে ৷