কলকাতা, 28 অগস্ট: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই কি বর্ষা বিদায়ের সুর দক্ষিণবঙ্গে ? এবিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের সুদূরপ্রসারী পূর্বাভাস দিতে এখনই রাজি নয় । তবে সামনের ক'দিন যে দক্ষিণবঙ্গে উড়ো মেঘের কারণে হঠাৎ বৃষ্টি ভবিতব্য তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । বরং উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি তার নজর ঘোরাবে । ফলে উপরের পাঁচটি জেলা ছাড়াও বাকি জেলাগুলি বৃষ্টিতে ভিজবে (IMD Kolkata Weather forecasts partly cloudy sky with one or two spells of rain) ।

আলিপুর হাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ চন্দ্র দাস বললেন, "উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে, কারণ মৌসুমী অক্ষরেখা হিমালয়ের কাছাকাছি রয়েছে । ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গিয়েছে । তবে আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি হবে । উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিংম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বঙ্গোপসাগরের উপর কোনও নিম্নচাপের পরিস্থিতি না হওয়ার জন্যই আগামী 4-5 দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে, তাপমাত্রা বাড়বে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 35 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন 28 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ।"

আগামী ক'দিনের আবহাওয়া নিয়ে জানালেন হাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশচন্দ্র দাস

আরও পড়ুন: ছুটির দিন কেমন যাবে, জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে

শনিবার দুপুরে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে হঠাৎ 49.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । যার জেরে বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে । দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34.5 ডিগ্রি এবং 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দু'টিই স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ রবিবার বাঙালির চিরকালীন ডার্বির আড়াই বছর পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন । মাঠে উপস্থিত থাকার তীব্র চাহিদা ফুটবল ভক্তদের মধ্যে । আবার রবিবার সন্ধেয় এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট যুদ্ধ । ফলে স্পোর্টস সানডেতে উত্তেজনার পারদ চড়বে । হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা । বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।