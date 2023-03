কলকাতা, 1 মার্চ: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত শান্তিপ্রসাদ সিনহার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাল সিবিআই (Central Bureau of Investigation) । তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল দেড় কিলো সোনা, নগদ 50 লক্ষ টাকা । উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 80 লক্ষ টাকা । পাশাপাশি প্রায় 1500 চাকরি প্রার্থীর তালিকা সমেত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা (CBI recovered Huge amount of Gold and Cash from SP Sinha's house) ।

এসএসসি'র প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা (Shanti Prasad Sinha)। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পরেই তাঁর নাম সামনে আসে । একাধিকবার নিজাম প্যালেসে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করে সিবিআই । জানা গিয়েছে, তাঁকে জেরা করে একাধিক তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ।

এর আগে শান্তিপ্রসাদ সিনহার সার্ভে পার্কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা । তদন্ত নেমে সিবিআই গোয়েন্দারা জানতে পারেন, শান্তিপ্রসাদ সিনহা গ্রেফতার হওয়ার আগে এই বাড়িতে মাঝেমধ্যেই আসতেন একাধিক প্রভাবশালীরা । এবার তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চোখ কপালে গোয়েন্দাদের (CBI on Recruitment Scam) ।

বিপুল পরিমাণ গয়না, নগদ টাকার পাশাপাশি তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে চাকরি প্রার্থীর তালিকাও । সিবিআই আধিকারিকদের প্রশ্ন, এতদিন পরেও কিভাবে শান্তিপ্রসাদ সিনহার ফ্ল্যাটে চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা পৌঁছল ? এর আগে তদন্তে এসপি সিনহাকে একাধিকবার তাঁর সম্পত্তির কথা জিজ্ঞাসা করা হয় । কিন্তু তদন্তকারীদের কোনও সাহায্যই করেননি তিনি ।

আরও পড়ুন: ফের জেল হেফাজতে পার্থ-সুবীরেশ-শান্তিপ্রসাদ

সিবিআইয়ের অভিযোগ, এসপি সিনহা মূলত একাধিক এজেন্ট মারফত চাকরিপ্রার্থীদের নাম এবং রোল নম্বর নিয়ে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাদের চাকরি পাইয়ে দিতেন । এসপি সিনহার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং এসএসসির একাধিক আধিকারিকদের ।

আরও পড়ুন: হাঁটতে গিয়ে হোঁচট ! প্রেসিডেন্সি জেলে পড়ে গিয়ে ঠোঁট কাটল পার্থর