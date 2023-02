কলকাতা, 27 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টে রেহাই পেলেন না বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী (Bidyut Chakrabarty did not get Relief from Calcutta High Court) ৷ এক সহকারী অধ্যাপিকাকে মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া নিয়ে বিবাদ, এবং তার জেরে রুজু হওয়া মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ (Division Bench upholds Single Bench Verdict) ৷ সংশ্লিষ্ট মামলায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে 1 লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ ৷

ঘটনার সূত্রপাত হয় 2021 সালে ৷ মাতৃত্বকালীন ছুটির আবেদন করেন বিশ্বভারতীর একজন সহকারী অধ্যাপিকা ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক দেবতোষ সিনহা ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষেই তিনি সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ৷ অথচ, পরবর্তীতে এই ছুটি মঞ্জুর করার জন্য অধ্যাপক সিনহার কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয় ! তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশও ধরানো হয় ! এমনকী, পরবর্তীতে অধ্যাপক দেবতোষ সিনহার বিরুদ্ধে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী 'চার্জ' গঠন করেন !

এর বিরোধিতায় আদালতের দ্বারস্থ হন অধ্যাপক সিনহা ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে সেই মামলা বিচারের জন্য ওঠে ৷ বিচারপতি চন্দ উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর গঠন করা 'চার্জ' বাতিল করে দেন ৷ এবং অধ্য়াপক দেবতোষ সিনহাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 1 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ সেই সময় বিচারপতি তাঁর নির্দেশে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই টাকা উপাচার্যকে নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে ৷ বিশ্বভারতীর তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া যাবে না ৷

সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায় চ্য়ালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ সোমবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে সিঙ্গল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন দুই বিচারপতি ৷ তাঁরা জানিয়ে দেন, সিঙ্গল বেঞ্চ যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, ডিভিশন বেঞ্চ তা বহাল রাখল ৷ ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই রায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কাছে বড় ধাক্কা ৷ এমনিতেই তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই ৷ এখন যদিও আদালতের রায়ও তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তাহলে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যাবেন তিনি ৷ তবে, আদালতের এই রায়ে খুশি মামলাকারী ৷