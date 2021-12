কলকাতা, 20 ডিসেম্বর : রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ বেশ খানিকটা কমল ৷ সোমবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 414 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 565 জন ৷ এর মধ্যে কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন 145 জন, উত্তর 24 পরগনায় 62 জন ৷

অন্যদিকে, গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন (Died of Corona in Bengal) 7 জন ৷ যা আগের দিনের তুলনায় 2 জন কম ৷ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 19 হাজার 676 জনের ৷ রাজ্যে মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা 16 লাখ 27 হাজার 490 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 422 জন ৷ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 16 লাখ 340 জন ৷ আজ পর্যন্ত রাজ্যে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা 7 হাজার 474 জন ৷

আজ 22 হাজার 490 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 2 কোটি 10 লাখ 26 হাজার 972 ৷

আজ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন 4 হাজার 584 জন ৷ আর দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন 60 হাজার 505 জন৷ সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট 6 কোটি 41 লাখ 4 হাজার 682 জনকে প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷ আর দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন 3 কোটি 53 লাখ 3 হাজার 95 জন ৷