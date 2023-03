মৃতের ভাই রাকেশ ওঁরাও

জলপাইগুড়ি, 27 মার্চ: ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রী ও দেড় বছরের কন্যা সন্তানকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠল ব্যক্তির বিরুদ্ধে । পরে অভিযুক্ত নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের লুকাসান চা বাগানের আট নম্বর লাইনে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে আসেন নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার । মৃত মহিলার নাম সখী ওঁরাও (27) ৷ মৃত কন্যার নাম মমতা ওঁরাও (18 মাস)। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লাল সিং ওঁড়াও (30) ৷

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করেন অভিযুক্ত ৷ এরপর নিজের শরীরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি ৷ সকালে প্রতিবেশীরা তাঁকে বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখে ৷ তারপর প্রতিবেশীরাই নাগরাকাটা থানায় খবর দেয় ৷ পুলিশ এসে লাল সিং ওঁড়াওকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ তাঁকে নাগরাকাটার শুলকাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয় ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত লুকসান বাজারে কাজ করেন । তিনি মদ্যপান করতেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থাও ভালো ছিল না । ঘুমন্ত স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করার পর নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করায় গুরুতর আহত হন তিনি ৷ সেই অবস্থায় স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নাগরাকাটা পুলিশ ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় আটক করে । এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য শুলকাপাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় (Man alleged of Killing Wife and Daughter in Jalpaiguri) ।

বর্তমানে আহত ওই ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে । মৃতের ভাই রাকেশ ওঁরাও বলেন, "আজ সকালে আমাকে ফোন করে বলা হয় আমার দিদি মারা গিয়েছেন । আমি এসে জানতে পারি জামাইবাবু বাড়িতেই দিদি ও তাঁর মেয়েকে খুন করেছে ।" মালবাজারের এসডিপিও রবীন থাপা জানান, একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে । তাঁরা তদন্ত করে দেখছেন বিষয়টি । মানসিকভাবে অসুস্থতার কারণে এই ঘটনা কি না, তদন্তেরই পরই সব খোলসা হবে ৷

