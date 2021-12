হাওড়া, 4 ডিসেম্বর : শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় 'জাওয়াদ' পরিণত হয়েছে শক্তিশালী নিম্নচাপে (Losing strength cyclone Jawad turns into a strong depression) ৷ ফলত রবিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় অতিভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর (The Alipore Meteorological Department has forecast heavy rains in South Bengal districts)। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। ভারি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া,মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও। বাকি জেলাগুলিতেও সম্ভবনা রয়েছে হাল্কা বৃষ্টির। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত ছিল হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এবং গ্রামীণ হাওড়া পুলিশ।

১) জাওয়াদের কথা মাথায় রেখে হাওড়া পৌর নিগমের তরফে তৈরি বিশেষ কন্ট্রোল রুম। 62922 32870, 62922 32871- যে কোনো আপদকালীন পরিস্থিতিতে এই নম্বরদু'টিতে

ফোন করে সাহায্য নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ। হাওড়া পৌর নিগমের খোলা বিশেষ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে কাজ করবে কমিশনারেটের প্রতিটি থানা। যোগাযোগ রেখে চলবে দমকল, পৌর নিগম, পুলিশ, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, সিইএসসি কর্তারা।

২) শহর জুড়ে মোট 13টি স্কুলকে চিহ্নিত করে সেখানে ত্রাণ শিবির তৈরি করা হয়েছে। পৌর নিগম এলাকার 10টি স্কুলকে নন-কোভিড ও 3 টি স্কুলকে কোভিড ত্রাণ শিবির হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে ৷ প্রত্যেক থানাকে বলা হয়েছে বিপজ্জনক বাড়ির তালিকা তৈরি রাখতে।

৩) ঝড়ের সময় যাতে দেওয়াল চাপা পড়ে জীবনহানির মতো ঘটনা না ঘটে সেই জন্যই বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ব্লক প্রশাসন। ইতিমধ্যেই বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলিকে শুক্রবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু করা হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফে। যাতে নদী লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের ঘূর্ণিঝড়ের আগেই নিরাপদ সেই আশ্রয় কেন্দ্রে তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

৪) প্রত্যেক পুলিশকর্মীকে ছাতা, রেইনকোট নিয়ে কর্তব্যপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫) গঙ্গাবক্ষে রিভার ট্রাফিক পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নৌকা-সহ সব ধরনের জলযান ভাল করে নোঙর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রিভার ট্রাফিক পুলিশকে।

৬) প্রত্যেক থানাকে বলা হয়েছে পুরসভা ও সেচ দফতরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে।

৭) ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৫, ৪৫, ৫০, ২০ ও ২১ এইসব ওয়ার্ডে যেখানে বেশি জল জমে সেখানে বিশেষ সতর্কতা হিসেবে ২০টি পাম্প ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে। এছাড়াও যে এলাকাগুলো অতি দ্রুত জলমগ্ন হয় সেই এলাকার জল নামাতে বসানো হয়েছে অতিরিক্ত পাম্প। গ্রামীন হাওড়াতেও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলিকে পুরো মাত্রায় তৈরি রাখা হচ্ছে।

৮) ৩টি বড়ো পাম্প-সহ মোট ৩৫টি পাম্প জল নামানোর জন্য ব্যবহার করা হবে।

পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৎপর নবান্ন। সদা সজাগ রয়েছে প্রশাসন।