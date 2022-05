ব্যান্ডেল, 27 মে : আজ দুপুর 3টে থেকে টানা 72 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ব্যান্ডেল স্টেশন ৷ বাতিল হচ্ছে বহু ট্রেন, যাত্রীদের প্রতি আগাম 'দুঃখপ্রকাশ' রেলের । ব্যান্ডেল জংশন স্টেশনে শুক্রবার নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য শুক্রবার বেলা 3টে থেকে সোমবার বেলা 3টে পর্যন্ত কোনও ট্রেন চলাচল হবে না ব্যান্ডেল স্টেশনে (Train service closed in Bandel junction for 72 hours due to interlocking system work) ।

টানা 72 ঘণ্টা বন্ধ থাকার ফলে যে সমস্যা তৈরি হবে, তার জন্য আগেই দুঃখপ্রকাশ করেছে পূর্ব রেল । শুক্রবার এই কাজের জন্য বাতিল করা হচ্ছে বহু লোকাল ট্রেন । পাশাপাশি বাতিল হয়েছে প্রায় 40 জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন ।

হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় ব্যান্ডেল ও মগরা স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন তৈরির কাজ চলছে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে । সেই কাজেরই অন্তিম পর্বে ব্যান্ডেল জংশন বন্ধ রেখে নন-ইন্টারলকিং কাজ শুরু হবে আজ থেকে । পূর্ব রেল সূত্রে জনা গিয়েছে, ওই স্টেশন বন্ধ থাকায় যে সমস্ত লাইন ব্যান্ডেল জংশনে এসে মিশেছে, ওই সময়ে সেই সমস্ত রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে । পুরো কাজের জন্য বিপুল সংখ্যক ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে । ট্রেন বন্ধ থাকার এই সময়ের মধ্যে কাছাকাছি বিভিন্ন শাখায় জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সেরে নিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ ।

আরও পড়ুন : Bandel Electronic Interlocking System : ইআইএস সিস্টেম সংযোজেনে পয়লা নম্বরে ব্যান্ডেল

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ব্যান্ডেল স্টেশন দিয়ে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দেড়গুণ বেশি ট্রেন চলছিল । তৃতীয় লাইন চালু হলে হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় ট্রেন ধারণের ক্ষমতা বাড়বে । একই সঙ্গে ব্যান্ডেল স্টেশনে পুরোনো রুট রিলে কেবিন ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে । এর জেরে স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে থাকার সময় কমবে । অনেক বেশি ট্রেনকে দ্রুত বিভিন্ন রুটে পাঠানো সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে ।