সিঙ্গুর, 15 ডিসেম্বর : সাত দফা দাবিতে হুগলির সিঙ্গুরে 72 ঘণ্টার ধর্না অবস্থান করছে বিজেপি (BJP Agitation in Singur) ৷ বুধবার ধর্না মঞ্চে পৌঁছান দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar at Singur) ৷ পরে ধর্নামঞ্চ থেকে এলাকার কৃষকদের কাছে যান তিনি (Sukanta Majumdar meets Farmers at Singur) ৷ কৃষকদের অভাব, অভিযোগ শোনার পাশাপাশি একের পর এক ক্ষেত ঘুরে দেখেন সুকান্ত ৷

আরও পড়ুন : BJP Agitation in Singur : মঙ্গলবার থেকে সিঙ্গুরে 72 ঘণ্টার ‘কৃষক আন্দোলন’ বিজেপি-র

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, ‘‘ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের ফলে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের জেরে অসময়ের বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে সিঙ্গুরের বহু জমি ৷ নষ্ট হয়েছে ফসল ৷ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আলুচাষিরা ৷’’ রাজ্য সরকার যাতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়, সেই আবেদন জানিয়েছেন সুকান্ত ৷ তাঁকে সামনে পেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন কৃষকরাও ৷ সাংবাদিকদের সামনেই বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তাঁরা জানান, এমন দুর্দিনেও তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি প্রশাসন ৷

আরও পড়ুন : Rabindranath Bhattacharjee on BJP agitation at Singur : মাস্টারমশাইকে ছাড়াই সিঙ্গুরে আন্দোলন, বিতর্কে বিজেপি

সুকান্তর আশা, তাঁদের এই কৃষক আন্দোলনে টনক নড়বে রাজ্য সরকারের ৷ বিজেপি রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্য় ব্রাত্য করে রাখাতেই ভুগতে হচ্ছে কৃষকদের ৷ দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না কৃষকরা ৷ বিজেপি-র 72 ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচির পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে কৃষকদের সমস্যা শোনা ও সেসব মেটানোর জন্য পাঠানো হবে বলে আশাবাদী সুকান্ত মজুমদার ৷