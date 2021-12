.

Rabindranath Bhattacharjee on BJP agitation at Singur : মাস্টারমশাইকে ছাড়াই সিঙ্গুরে আন্দোলন, বিতর্কে বিজেপি



কৃষকদের জন্য সাত দফা দাবিতে আজ থেকে হুগলির সিঙ্গুরে কর্মসূচি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চা (BJPs Krishan Morcha movement at Singur) ৷ প্রথম দিন দলের কর্মসূচিতে রাজ্যস্তরের তাবড় নেতাদের দেখা গেলেও ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ যাঁকে সিঙ্গুরের মানুষ মাস্টারমশাই নামেই চেনেন ৷ একসময় তৃণমূলের বিধায়ক মাস্টারমশাই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সিঙ্গুরে তাঁকেই প্রার্থী করেছিল বিজেপি (BJP Singur Assembly Candidate Rabindranath Bhattacharjee) ৷ সেই রবীন্দ্রনাথবাবু কেন এদিনের আন্দোলনে কেন ছিলেন না ? মাস্টারমশাইয়ের বক্তব্য, তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি (Rabindranath Bhattacharjee claims bjp not invite him in singur agitation) ৷ অন্যদিকে সিঙ্গুরের বিজেপির নেতা সঞ্জয় পান্ডের দাবি, বিজেপির কিষান মোর্চার তরফে এই আন্দোলন ছিল । এখানে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি । দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষ ও নেতৃত্ব এসেছেন । আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে দল চিন্তাভাবনা করবে ।