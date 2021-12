বংশীহারি (দক্ষিণ দিনাজপুর), 27 ডিসেম্বর : বংশীহারী ব্লকের জোড়দিঘির আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিশুদের পড়াশোনা শেখাচ্ছেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক (Special School for Tribal Child in Banshihari) ৷ করোনার জেরে দীর্ঘ আড়াই বছর বন্ধ স্কুল ৷ এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী এলাকার বেশিরভাগ বাচ্চা তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজ করছে ৷ সেই কারণে এলাকার কিছু যুবক আনন্দ পাঠশালা নামে একটি ক্লাস শুরু করেছেন ৷ কালীতলা এলাকায় খোলা আকাশের নিচে খেলার ছলে 2-10 বছরের মধ্যে বাচ্চাদের বিভিন্নভাবে পড়াশোনা, ছবি আঁকা এবং কবিতা শেখাচ্ছেন (Special School for Tribal Child by Local Youths) তাঁরা ৷

বিগত আড়াই বছর ধরে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে, গ্রামীণ এলাকার বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বাচ্চারা পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ৷ তাদের ফের একবার পড়াশোনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে জোড়দিঘি এলাকার কিছু যুবক আনন্দ পাঠশালা নামে একটি পাঠশালা খুলেছেন ৷ শিশুরা যাতে খেলার মাধ্যমে পড়াশোনার মান উন্নতি করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই পাঠশালা খোলা হয়েছে ৷ ওই যুবকেরা নিজেদের খরচেই খাতা, পেন্সিল, রং কিনে নিয়ে এলাকার শিশুদের পড়াশোনা করাচ্ছেন ৷ সপ্তাহে 5 দিন করে এই আনন্দ পাঠশালায় ক্লাস নেন তাঁরা ৷

আরও পড়ুন : Covid Effect On Schools : স্কুল খুললেও কি ক্লাসে ফিরবে স্কুলছুটরা ?

ওই যুবকদের এই উদ্যোগ নিয়ে গ্রামবাসী আরতী টুডু বলেন, ‘‘জোড়দিঘি থেকে এখানে মাস্টার আসে খেলা করায় ৷ বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া শেখায় । মাস্টার যখন হুইসেল বাজায় তখন সমস্ত বাচ্চারা মাঠে এখানে চলে আসে পড়াশোনা শিখতে ৷ বাচ্চাদেরকে খাতা-বই দেয় পড়াশোনা করবার জন্য ৷ জোড়দিঘি এলাকায় যে যুবকরা উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি ৷’’

বংশীহারীর আদিবাসী অঞ্চলে খেলার ছলে ছোটদের শিক্ষাদান

আরও পড়ুন : Jalpaiguri Mosque : মসজিদ প্রাঙ্গণে পড়াশোনা, পড়ুয়াদের স্বার্থে বন্ধ আজানের মাইক

এই বিষয়ে আনন্দ পাঠশালার শিক্ষক বিপ্লব ঘোষ বলেন, ‘‘জোড়দিঘি এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম কালীতলা এই গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা মূলত পিছিয়ে পড়া গ্রাম বললেই চলে । শিশুরা যাতে মোবাইলের প্রতি আসক্ত না হয়, সেই কারণে আমাদের এই উদ্যোগ ৷’’

গঙ্গারামপুর মহাকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোতোষ মণ্ডল জানান, ‘‘জোড়দিঘি এলাকার যুবকরা উদ্যোগ নিয়েছে, তাঁদের আমরা সাধুবাদ জানাই ৷ আদিবাসী শিশুদের জন্য যুবক-যুবতীরা সময় বের করে নিজেদের খরচে তাঁদেরকে পড়াশোনা করাচ্ছে খেলা ছলে ৷ আমরা খুব তাড়াতাড়ি মহাকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় যাব এবং ঘুরে আসব ৷’’