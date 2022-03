বালুরঘাট, 22 মার্চ : রাজ্যের সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর পোশাকের রং নির্দিষ্ট করে দিয়েছে শিক্ষা দফতর । নির্দেশিকা জারি করে জানান হয়েছে এবার থেকে স্কুলগুলোর পোশাকের রং হবে নীল ও সাদা । একই সঙ্গে প্রতিটি পোশাকে থাকবে 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো (change in school dress for students of government and government sponsored schools) ।

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের আওতায় শিক্ষা দফতরের তরফে সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে পোশাক, ব্যাগ, জুতো দেওয়া হয় । সমস্ত সরকারি স্কুল এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই নীল-সাদা রংয়ের পোশাক বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । রাজ্যের তরফেই এই পোশাক পড়ুয়াদের দেওয়া হবে ৷ রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে এই পোশাক তৈরি করানো হচ্ছে ।

সরকারের এই নির্দেশিকার বিরোধিতায় সরব বালুরঘাট টাউন বিজেপি (BJP on School Uniform) ৷ প্রতিটি বিদ্যালয়ের নীল-সাদা পোশাকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেলাশাসককে চিঠি বালুরঘাট টাউন বিজেপির । বিজেপির বালুরঘাট টাউন মণ্ডল সভাপতি সুমন বর্মন বলেন, "তৃণমূল সরকার রাজ্যটাকে খিচুড়ি বানাতে চাইছে ৷ ওদের দলের রং নীল সাদা বলে রাজ্যটাও নীল সাদা হবে, রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ের পোশাক নীল সাদা হবে, এটা আমরা কখনই মেনে নেব না ।"