Bratya Basu on School Uniform : নীল সাদা রং রাজনীতির নয়, বাংলার অস্মিতার প্রতীক : ব্রাত্য বসু Published on: 1 hours ago

স্কুল ইউনিফর্মে নীল সাদা রং নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি । সেই সঙ্গে স্কুল ইউনিফর্মে বিশ্ববাংলা লোগো ব্যবহার নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদের একাংশ ৷ সেই সব বিতর্ক নিয়ে এ দিন প্রথমবার মুখ খুললেন রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu on Blue White School Uniform) ৷ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নীলসাদা রং রাজনীতির নয়, বাংলার গর্বের প্রতীক (Blue White Colour is Pride of Bengal Says Bratya Basu) ৷ এ দিন বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের তোলা প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানান, নীল-সাদা রং বা বিশ্ববাংলা লোগো কোনটাই নির্দিষ্ট কোনও দল বা ব্যক্তির সম্পত্তি নয় ৷ কাজেই এটা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় ৷ তিনি বলেন, বিশ্ববাংলা লোগো আসলে সরকারি সম্পত্তি (Viswa Bangla Logo is Identity of West Bengal) ৷ সংকীর্ণ রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এটা নিয়ে ভাবা উচিত বলে মনে করেন ব্রাত্য বসু ৷ এ প্রসঙ্গে, গুজরাট, অসম ও উত্তরপ্রদেশে স্কুল নির্দিষ্ট রঙের স্কুল ইউনিফর্ম চালু করার বিষয়টিকেও তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী ৷