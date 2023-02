বাসন্তী, 4 ফেব্রুয়ারি: পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তপ্ত বাসন্তী ৷ ঝড়ল রক্ত, বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হল একজনের ৷ আহত 2 ৷ শনিবার এই ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর তিতকুমার গ্রামের ভারতী মোড় এলাকায় ৷ স্থানীয়দের দাবি, বোমা বাঁধতে গিয়ই মৃত্যু হয়েছে একজনের । আহত 2 জনের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (two injured in in bomb blast in Basanti) ৷

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রায় দোরগোড়ায় বোমা বিস্ফোরণ ও তার জেরে মৃত্যুর এই ঘটনায় শুরু জোর রাজনৈতিক তরজা । স্থানীয়দের দাবি, দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর তিতকুমার গ্রামের ভারতী মোড় এলাকার বাসিন্দা মণিরুল খাঁ’র বাড়ি থেকে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এদিন । বিকট ওই শব্দ শোনামাত্রই এলাকাবাসী বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন । দৌঁড়ে যান ঘটনাস্থলে । দেখেন তিনজন জখম পড়ে রয়েছেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিশবাহিনী । জখম তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় (one killed in Basanti bomb blast) ।

পরে চিকিৎসকরা একজনের মৃত্যুর কথা জানান ৷ বাকি দু’জনের চিকিৎসা চলছে । তাঁদের চোটও বেশ গুরুতর বলেই জানা গিয়েছে । এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । অন্যদিকে, শনিবার সকালেই ক্যানিং থানার গোলাবাড়ি বাজার এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার করা হয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে । স্থানীয় ব্লক সভাপতি শানু এবং ইটখোলা অঞ্চল উপপ্রধান খতিব সর্দারের অনুগামীদের মধ্যে বোমাবাজি শুরু হয় রাত থেকে । চলে গুলিও । শনিবার সকালে ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বোমা ।

এরপর স্থানীয় লোকজন ক্যানিং থানায় খবর দেন । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 6 জনকে আটক করেছে পুলিশ । বোমা বিস্ফোরণ এবং বোমা উদ্ধারের ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক তরজা । এই দু’টি ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে বলেই দাবি করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । তিনি বলেন,“বাংলা বোমা, বারুদের জায়গা নয় । তৃণমূল কংগ্রেস হিংসায় বিশ্বাসী নয় ।”