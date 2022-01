গোসাবা, 4 জানুয়ারি : গোসাবার দক্ষিণরায়কে সুন্দরবনের পঞ্চমুখানী চার নম্বর জঙ্গল এলাকায় ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়ে দিলেন বনকর্মীরা । লাহিড়ীপুর অঞ্চলের চরঘেরী এলাকায় যে বাঘিনীটি ঢুকে পড়েছিল, সোমবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে (Gosaba Tigress released and it goes to the jungle)৷ নদীতে সাঁতার কেটে বাঘিনীটি ফিরে যায় নিজের ডেরায় ৷

বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 1 জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঝিলা নদীতে সাঁতার কেটে একটি বাঘিনী ঢুকে পড়ে গোসাবার কুমিরমারি অঞ্চলের বাগনা অফিস পাড়া গ্রামে । বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা । এরপরেই তাঁদের নজরে পড়ে এলাকার বাসিন্দা হরিপদ মন্ডল ও নিতাই সর্দারের কলাবাগানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে বাঘিনীটি । গ্রামবাসীরা টর্চ লাইট আর লাঠি নিয়ে সতর্ক ভাবে নজর রাখতে শুরু করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনদফতরের কর্মীরা । রাতেই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এলাকাটি । এরপর বনকর্মীরা ঘুমপাড়ানি গুলি চালিয়ে বাঘিনীটিকে কাবু করেন ।

সুন্দরবনের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল বাঘিনীকে

জাল দিয়ে জড়িয়ে খাঁচা বন্দী করে বাগনা ফরেস্ট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে । এরপর ক্যাম্পেই চলে বাঘিনীটির ক্ষতের চিকিৎসা এবং তারপর সোমবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় পঞ্চমুখানীর চার নম্বর জঙ্গল এলাকায় ৷ অন্যদিকে চরঘেরী অঞ্চলে যে বাঘটি ঢুকে পড়েছিল, সেও জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে বলেই অনুমান বন কর্মীদের ৷ এদিন সকালে চরঘেরী নদীর চরে বাঘটির পায়ের ছাপ পাওয়া যায় ৷ সেই ছাপ দেখেই এমনটা অনুমান করছেন বনকর্মীরা ৷ তবে তাও গোটা এলাকায় রয়েছে সতর্ক নজরদারি ৷