ডায়মন্ড হারবারে কাউন্সিলর অমিত সাহার কাছে জবাব চেয়ে পোস্টার

ডায়মন্ড হারবার, 16 মার্চ: কাউন্সিলর এলাকাছাড়া ৷ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের এলাকায় কাউন্সিলর না-থাকায় থমকে গিয়েছে প্রতিদিনের সাধারণ কাজকর্ম থেকে উন্নয়নের কাজ ৷ সমস্যায় পড়েছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার বিভিন্ন প্রান্তে কাউন্সিলর তথা ডায়মন্ড হারবার শহরের তৃণমূলের টাউন যুব সভাপতি অমিত সাহার নামে পোস্টার পড়ে ৷ শুধু অমিত সাহা নয়, ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুমন রায়ের নামও রয়েছে পোস্টারে (Poster against Amit Saha, councillor of ward number 13 in Diamond Harbour Municipality) ৷

জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা এলাকার সর্বত্র নাগরিকবৃন্দের তরফে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে ৷ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ সম্প্রতি ওএমআর শিট বিতর্কের নাম জড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত সাহার ৷ এরপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হটুগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের গ্রুপ-সি পদে চাকরি হারান অমিত সাহা ৷ তারপর থেকেই এলাকায় তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷

এলাকাবাসীর দাবি, বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্যা নিয়ে অমিত সাহার বাড়িতে গেলে সেখানে তালা দেওয়া রয়েছে ৷ পোস্টার প্রসঙ্গে তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুমন রায় বলেন, "কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে অমিত সাহার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়েছে ৷ আমি বর্তমানে একটি জায়গায় দশ হাজার টাকা বেতনের কাজ করি ৷ আমি আগে ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজে চুক্তিভিত্তিতে কাজ করতাম ৷ পরে সেই কাজ ছেড়ে অন্য একটি কাজ পাই ৷" তাঁর দাবি, তিনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন ৷

ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি সুফল খাটু বলেন, "বিতর্কিত কাউন্সিলর অমিত সাহা কার্যত নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ৷ অবিলম্বে কাউন্সিলর পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত ৷ এর দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে ৷ কাউন্সিলর যেভাবে ওএমআর শিট কারচুপি করে চাকরি পেয়েছেন, তার দায়ভার রাজ্য সরকারের ৷" সিপিএম নেতা দেবাশিস ঘোষ বলেন, "মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না ৷ তাই মানুষই পোস্টার লাগিয়েছে ৷ মানুষের ভোটেই তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন ৷ মানুষের বোঝা উচিত যে তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কীভাবে দুর্নীতি করছে ৷ এখন ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার কাউন্সিলর পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন অমিত সাহা ৷ তাঁর এই পাহাড়-সমান দুর্নীতির দায়ভার কার ? তৃণমূল এখন দায় নিতে অস্বীকার করছে ৷ কিন্তু তৃণমূলকে এই দুর্নীতির দায় নিতে হবে ৷"

