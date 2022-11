কোচবিহার, 6 নভেম্বর: ইউজিসি'র সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে দেশের মধ্যে প্রথম হল আফরুজা খাতুন (First in Country in Bengali in UGC NET Exam)৷ কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ছোটশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় গদাইখোড়া গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়ে আফরুজার এই সাফল্যে খুশি পরিবার ও প্রতিবেশীরা (Afruza Khatun of Cooch Behar is the First in Bengali NET)। শনিবার রাতে ফলাফল জানাজানি হতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ও এলাকার মানুষরা তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান ।

কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় মাস্টার্স করা আফরুজা চলতি বছর চতুর্থবার নেট পরীক্ষায় বসেছিলেন । গত বছর শুধু এক নম্বরের জন্য সে কোয়ালিফাই করতে পারেননি তিনি । তবে হাল ছাড়েননি । অদম্য ইচ্ছেশক্তি মনোবল তাঁকে সাফল্য এনে দেয় । তবে 5 হাজার 431 জনকে পিছনে ফেলে এবার একেবারে দেশের প্রথম হবে তা ভাবতে পারেননি আফ্রুজা ।

আরও পড়ুন : পরীক্ষায় 500 এর মধ্যে 496, শিক্ষার আলোয় দৃষ্টির অন্ধকারকে হারিয়ে সেরা কেরলের হানাহ

বাবা হাকিম মিয়া নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন, মা নূরবানু বিবি গৃহবধূ । চার ভাইবোনের মধ্যে আফরুজা দ্বিতীয় । বরাবরই মেধাবী আফরুজা কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার পর বাড়িতে না-থেকে মাথাভাঙায় ভাড়া বাড়িতে ছিল । সেই সঙ্গে কোচবিহার শহরের একটি কোচিং সেন্টারে ভরতিও হন । অধ্যাপনা করা তাঁর স্বপ্ন । নিজের স্বপ্ন পূরণে নেট ও সেটের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ৷

নেট পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে প্রথম কোচবিহারের কন্যা

মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা হাকিম মিয়া বলেন, "মেয়ের পড়াশুনোর প্রতি দারুণ আগ্রহ । ওর ইচ্ছেতেই আমি সহমত পোষণ করেছি । মেয়ের এই সাফল্যে আমরা খুশি ।" আফরুজার কথায়,"কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে অধ্যাপনার স্বপ্ন দেখতাম । এমএ পাশ করার পরই নেট, সেটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি । 2021-এ সেট পরীক্ষায় পাশ করলেও নেট পরীক্ষায় পাশ করতে পারছিলাম না । শুরু করি জোর প্রস্তুতি । তবে এবার স্বপ্নপূরণ হল ৷ সর্বভারতীয়ভাবে বাংলা বিষয়ে আমি প্রথম হয়েছি । এই জন্য আমি ভীষণ খুশি । মা আমাকে সবসময়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন । বাবাও মানসিকভাবে পাশে ছিলেন ।"

আরও পড়ুন : অনাথ করেছে কোভিড, শোকেও অবিচল সিবিএসই দশমের টপার