কলকাতা, 22 অগস্ট: বীরভূমে বালি-পাথর বোঝাই লরি থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলার যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে রাজ্যে সরকারের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court summons state govt) ৷ সোমবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে এবিষয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ ৷ এই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল আদালতে ৷

হাইকোর্টের (Calcutta High Court) এদিনের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, ইডি-সহ যারা এই মামলায় যুক্ত রয়েছে তাদের সবপক্ষকে আগামী শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 1 নভেম্বর ৷ যদি বালি-পাথর বোঝাই লরি থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলা হয়ে থাকে তবে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷

উল্লেখ্য, ধ্রুব সাহা নামে এক ব্যক্তি এই জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন ৷ তিনি তথ্য জানার অধিকার আইনে জানতে পারেন বীরভূম থেকে যে সমস্ত বালি-পাথর বোঝাই লরি আসে সেগুলি থেকে বেআইনি ভাবে টাকা তোলা হয় বলে বালি-পাথরের দাম বেড়ে যায় (allegation of llegal money raising from sand and stone loaded lorry in Birbhum) ৷ এরপরেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ।